Ricardo O’Farrill andaba con el “corazón roto” en la boda de Mau Nieto y ya lo aceptó en un video subido a Instagram.

A casi un mes de la crisis que lo llevó a exponer el lado oscuro del stand up en México, Ricardo O’Farrill está retomando el control de su vida y sus shows.

Es así que Ricardo O’Farrill está realizando performances en los que ha ido revelando detalles del antes y después de la crisis que lo llevó a armar un escándalo en la tornaboda de Mau Nieto.

Ricardo O’Farrill (Eduardo Díaz)

En performance, Ricardo O’Farrill revive escándalo que armó en la boda de Mau Nieto

A tres días de retomar su actividad en redes sociales, Ricardo O’Farrill compartió un video en Instagram donde se mofa de sí mismo, pero revela algunas verdades, mediante un performance.

La grabación muestra a Ricardo O’Farrill haciendo un escádalo afuera de la tienda de ropa Ripndip México, exigiendo que alguien lo atienda.

Para llamar la atención de la gente, se escucha gritar a Ricardo O’Farrill un discurso en el que hace referencia al escándalo que provocó afuera de la tornaboda de Mau Nieto y a la reacción que tuvieron quienes se decían sus amigos, para promover al establecimiento:

“Arturo, ¿dónde está Ryan? Le escribí para hacer algo y no me responde, ¿dónde está? ¿Eres capaz de salir o me vas a aplicar la que me aplicaron antes?, ¿Dónde está? Solamente estoy buscando justicia, solamente estoy buscando Ripndip”, señala Ricardo O’Farrill.

Ricardo O’Farrill regresa y abre su tienda: Precio de comprar en Ripndip

Acto seguido, el comediante continúa con su show, subrayando insistentemente que se trata de un performance y también haciendo algunas revelaciones sobre ese mal día:

“Que se sepa que no la estoy perdiendo, que esto es parte de un performance y traigo dos regalos y voy a pasar a dártelos. Pásense, esto es un performance, eeen la boda, en la tornaboda no era un performance, tenía el corazón roto”.

Ricardo O’Farrill revela abusos que sufrió cuando lo llevaron a rehabilitación

¿Quién le rompió el corazón a Ricardo O’Farrill en la tornaboda de Mau Nieto?, ¿A caso fue su novia? Esto es lo que ahora se preguntan insistentemente los internutas, quienes consideran que tal vez su corazón roto se debió a la reacción de sus “amigos” ante lo que le estaba sucediendo.

En otro video, Ricardo O’Farrill reveló que su ingreso a rehabilitación hace unos días no fue muy amable, pues sufrió golpes y burlas de quienes se suponía, lo ayudarían a superar la crisis.