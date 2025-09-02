“La familia es lo más importante”, compartió Ricardo Margaleff de 48 años de edad, quebrando en llanto al recordar a su padre y por las muestras de cariño que ha recibido de su familia por tanto tiempo.

Ricardo Margaleff rompió en llanto en YouTube luego de recordar la muerte de su papá y hacer una reflexión sobre el apoyo que ha tenido de su familia en sus complicados horarios laborales.

Ricardo Margaleff se quiebra en entrevista de YouTube recordando el apoyo que ha recibido de su familia

Un poco cohibido sobre sus sentimientos, Ricardo Margaleff se apenó de llorar en plena entrevista de YouTube mostrada por la reportera Berenice Ortiz cuando habló de su familia.

Y es que el hablar de su participación en la obra de teatro Spamalot tras la salida de Omar Chaparro, fue que Ricardo Margaleff reflexionó sobre su familia y se quebró llorando frente a los reporteros.

El ahora también conductor de La Casa de los Famosos México 2025, compartió que para él es muy importante su familia y pasar tiempo con sus hijos.

Fue así que Ricardo Margaleff reflexionó en la entrevista de YouTube sobre la importancia que tiene la obra Spamalot para él, pues ahí conoció a su ahora esposa y cómo ahora es su hijo quien lo acompaña a la puesta en escena.

Ricardo Margaleff, actor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Y es que Ricardo Margaleff quebró en llanto al darse cuenta que han pasado 14 años y que ahora es su hijo quién decide acompañarlo al trabajo para pasar tiempo con él.

“Siempre trato de hacer una relación sólida. Mi hijo está aquí atrás conmigo [en Spamalot], el güey me ha acompañado, me dijo ‘tengo yo que ir’ a (...) La familia es lo más importante”. Ricardo Margaleff, actor.

Esto además de la importancia que tiene Spamalot en su vida al ser como el ‘eje’ del haber conocido a su esposa Annush Hannesian.

“Fue en la primera temporada de Spamalot que yo me casé y ahora el tener a mi niño aquí que además ha estado muy al pendiente, mi esposa igual. Han estado al pie del cañón (...) Para mí mi familia es lo más importante”. Ricardo Margaleff, actor.

Sentimentalismo de Ricardo Margaleff inició al recordar la muerte de su papá en entrevista de YouTube

El actor y conductor Ricardo Margaleff quebró en llanto al hablar de lo importante que es su familia para él, pero todo inició cuando recordó la muerte de su papá cuando él tenía 18 años de edad.

La entrevista en YouTube tomó un eje de sentimentalismo cuando Ricardo Margaleff habló de su papel como papá ahora que nació su hija tras 11 años de haber sido papá por primera vez.

Y es que compartió que cuando él tenía 18 años de edad, su padre murió, de modo que eso le causó un gran impacto al recordar ser consciente que ya no tenía esa compañía.

“Es un miedo a yo faltarles. Yo perdí a mi papá bien chavo, a los 18 años y para mí fue difícil siendo el mayor de tres hermanos. Él estaba muy joven, yo estaba muy joven”. Ricardo Margaleff, actor.

Es por ello que Ricardo Margaleff dijo que él además de procurar pasar todo el tiempo posible con sus hijos, cuida su salud para no faltarle a sus hijos y repetir la historia de su papá con él.