Rebecca Jones tendrá un homenaje, aunque no en Bellas Artes como algunos querían; una de sus amigas reveló qué desaire que le hicieron a la famosa actriz.

Tras años de lucha contra el cáncer de ovario, Rebecca Jones murió a los 65 años de edad el pasado 22 de marzo.

La actriz manifestó a sus amigos y familiares que no quería un funeral público, pues deseaba que su hijo viviera su duelo sin el acecho de la prensa.

Rebecca Jones deseaba que se hiciera un homenaje al que acudieran sus amigos y público, pero lo tuvieron que posponer por algunas situaciones.

Ana Celia Urquidi, amiga de Rebecca Jones, fue la productora encargada de realizar el homenaje póstumo para la actriz.

El evento se va realizar el sábado 10 de junio, en el teatro Telón de Asfalto a las 6:00 de la tarde y será abierto al público.

A tres meses de la muerte de Rebecca Jones, los amigos de la actriz estarán presentes e hicieron una amable invitación a la prensa, pues ese era el deseo de la actriz.

“Ella no quería un funeral, no lo quería, no lo pidió. Se nos adelantaron, fueron a la casa velatoria y pues nada, la prensa se me dejó venir de manera muy sorprendente”

Ana Celia Urquidi menciona que este homenaje será un espacio para poder despedir a Rebecca Jones: “El que quiera ir, será bienvenido”.

Sólo hay una condición, que los asistentes acudan con ropa color negro .

La primera obra de teatro de Rebecca Jones se llamó ‘El Coleccionista’, el cual se presentaba en el teatro El Galeón, el cual forma parte del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Rebecca Jones quería que su homenaje póstumo se realizara en el teatro donde inició su carrera, por lo que Ana Celia Urquidi hizo todo lo posible para cumplir con esta petición.

Desde noviembre, Ana Celia Urquidi estuvo en contacto con Bellas Artes para que se pudiera realizar el homenaje en este teatro.

La amiga de Rebecca Jones quería que el homenaje se realizará el 21 de mayo, porque era cumpleaños de Rebecca Jones.

Sin embargo, los encargados de Bellas Artes dejaron de contestarle y nunca le confirmaron o negaron el acceso a este teatro.

“La verdad es algo que Rebecca no se merece, una actriz como Rebecca Jones que está pidiendo hacer su última función en un teatro donde ella trabajó como actriz, me pareció una grosería, porque es el INBA y no puedo creer que Bellas Artes me haya dejado en visto, primero me dijo que sí y luego no me contestó”

Ana Celia Urquidi