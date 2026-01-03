El negocio que Ari Borovoy de 46 años de edad, tiene de hamburguesas deja expuesta la forma en que el productor opera para negocios exitosos que usan su marca ‘Bobo’.

Bobo burgers, es el primer negocio en el giro restaurantero que Ari Borovoy tiene, pero que no fue iniciativa de él sino un tema de derechos que lo hizo convertirse en el dueño.

Ari Borovoy confiesa cómo obtuvo su negocio de hamburguesas

Más allá de los escándalos que Ari Borovoy puede protagonizar con OV7 o con su trabajo como productor en Bobo Producciones, el famoso ha llamado la atención por su negocio de hamburguesas.

En una plática que Ari Borovoy tuvo con Jessie Cervantes para hablar de su éxito en los negocios, compartió la forma en que se quedó con un negocio de hamburguesas que usó su nombre.

El famoso compartió que en redes sociales se comenzó a hacer famoso un negocio de hamburguesas llamado Bobo Burgers al que le hacían filas enormes para comprar.

Y aunque para él pasó desapercibido, su abogado quien se encarga de ver los temas de derechos de autor, le sugirió ir a probar el producto para ver cómo podían accionar contra el uso inadecuado de su nombre.

Fue así que Ari Borovoy quedó fascinado con Bobo Burgers y decidió hablar de temas legales con el dueño del restaurante, asegurando que no fue con el objetivo de una disputa sino de negociar sobre el crecimiento del negocio que usó su nombre.

“No estaba en nuestros planes ser restauranteros, pero queremos ver de qué manera, en vez de ver si tú tienes el nombre yo lo tengo, quien puede o quien no, venimos a ofrecerte que nos sumemos y ver de qué manera hacemos de esto no un restaurante sino una cadena”. Ari Borovoy, cantante.

Ari Borovoy, aseguró que su acercamiento con el negocio de hamburguesas siempre fue “propositivo” y con el objetivo de sumarse, no de entrar a una pelea legal por el uso de su marca ‘Bobo’.

Aunque el productor no compartió cuál fue el acuerdo al que llegaron, se refiere a Bobo Burgers como propio y ha confirmado que hasta 2025 tienen 3 sucursales buscando llegar hasta la quinta en el próximo año.