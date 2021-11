El comediante Ray Contreras arremetió en contra de algunos fans de Louis Tomlinson: “Espero que tengan atención psicológica a la mano”, dijo.

Ray Contreras recibió una serie de ataques, luego de que el fandom de Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, encontrara un video donde el también youtuber dice que él es “Meh”.

El comediante ha recibido amenazas de muerte y mensajes de odio, después de que las fans del intérprete, encontraron el clip.

Ray Contreras ataca a fans de Louis Tomlinson

Tras recibir ataques por expresar que Louis Tomlinson es “Meh”, Ray Contreras se pronunció al respecto.

A través de su cuenta en Facebook, aconsejó a las seguidoras del cantante:

“Bueno, por lo que veo voy a tener que darles un consejo aunque no me lo pidieron, ser fan de alguien es increíble porque te inspira y porque te motiva a lograr lo que te propones”, inició escribiendo.

“Si tu artista escribe canciones de amor, de amistad, de valorarse y tú eres un fan que tira odio, insultos y amenazas de muerte pues estás muuuuuuuuuuuy lejos de ser tu ídolo”, continuó.

Ray Contreras (Ray Contreras / Facebook)

Dijo a sus “haters”, que atacar es lo único que saben hacer y argumentó que fue años atrás cuando dio las declaraciones por las que lo atacan.

“Sigan tirando odio porque es todo lo que saben, yo dije que Louis era “Meh” hace 3 años, hasta ahorita lo descubrieron”. Ray Contreras

Expresó su desconcierto al leer comentarios de otras “directioners” disculpándose en nombre de sus detractores.

“Espero que tengan atención psicológica a la mano y nunca les falte, me sorprendió mucho leer a las mismas fans de Louis disculpándose por ustedes, porque no las representan”. Ray Contreras

Explicó que atacándolo no conseguirían que él cambie de opinión.

“En resumen, yo puedo pensar lo que yo quiera y lo que digo es mí responsabilidad, pero ustedes tienen mucho odio”, externó.

Capturas de Ray Contreras (Ray Contreras / Facebook)

“Creen que acosándome o amenazándome van a hacer que cambie de opinión, pero solo me voy más enterado de que el fandom de Louis es lamentable y cero se parece a él”. Ray Contreras

“Besos, ya no me van a llegar las notificaciones pero siéntanse libres de comentar lo que gusten; al fin y al cabo, daño no me hacen y dinero estoy ganando”, agregó para concluir.

El incidente dividió opiniones entre el fandom del cantante, algunos aceptaron que Ray Contreras no merecía los comentarios de odio, otros no cambiaron su postura en defensa de Louis Tomlinson.

En otra de sus publicaciones Ray Contreras, aseguró que ya había denunciado a aquellas “directioners” que atacaron a las fans de Louis Tomlinson por defender al comediante.

“Ya levanté la denuncia y con la información recaudada por parte de la fundación a la que las “directioners” acosaron, ya tenemos pruebas suficientes, gracias Facebook Community e Instagram por la ayuda”. Ray Contreras

Capturas de Ray Contreras (Ray Contreras / Facebook)

“El acoso cibernético es un tema muy grave y gracias a las denuncias, súper efectivo. Lo bueno que la ley no perdona edad”, escribió al final de su publicación.

Internautas opinan sobre el incidente que engloba a Ray Contreras y a las fans de Louis Tomlinson

Luego de las publicaciones que hizo Ray Contreras, tras los ataques que recibió por asegurar que Louis Tomlinson es “Meh”, sus seguidores opinaron.

Algunos usuarios defendieron a Ray Contreras, otros se burlaron de lo ocurrido, sin embargo muchos de los comentarios son negativos.

No justifico en lo absoluto las amenazas de muerte, pero tampoco le hallo sentido a que tuvieses la necesidad de burlarte de Louis”, Yo no sé por qué tu forma tan inmadura de actuar te pone tan orgulloso”, escribieron algunos internautas entre los comentarios de la publicación de Ray Contreras.