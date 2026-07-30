Raúl de Molina compartió detalles sobre su salud en el programa El Gordo y la Flaca.

El conductor se sinceró con la audiencia y confirmó que está perdiendo la audición, por lo que tendría que someterse a una cirugía.

Raúl de Molina está valorando colocarse un implante coclear, un dispositivo que podría ayudarlo a mejorar su calidad de vida.

Raúl de Molina habla de sus complicaciones de salud tras casi perder el oido

Los televidentes de El Gordo y la Flaca se sorprendieron con las confesiones de Raúl de Molina sobre salud, pues confesó que está perdiendo la audición.

Raúl de Molina explicó que ha perdido la capacidad auditiva con el paso de los años, al punto que ha perdido el 85% de la capacidad para escuchar.

“No tengo buenas noticias”, expresó De Molina al revelar que ha perdido alrededor del 85 % de la audición. Según detalló, en uno de sus oídos conserva aproximadamente un 18 % de capacidad auditiva y en el otro apenas un 10 %" Raúl de Molina

Raúl de Molina (Instagram/@rauldemolina)

El conductor tiene un 18% de audición en uno de sus oídos, mientras que otro solo presenta el 10% de capacidad auditiva.

Raúl de Molina menciona que esto ha complicado su comunicación con las personas, pues solo puede mantener una conversación en lugares silenciosos y de frente.

“Si alguien me habla normalmente frente a mí, escucho bien”, comentó. Sin embargo, explicó que en restaurantes, aeropuertos y otros lugares concurridos le resulta muy complicado entender lo que dicen las personas debido al ruido ambiental" Raúl de Molina

Raúl de Molina se podría someter a una cirugía para poder escuchar

La disminución de capacidad auditiva de Raúl de Molina lo hace candidato para recibir una implante coclear.

Que es un dispositivo que ayuda a escuchar a las personas con problemas de sordera grave o profunda.

Este dispositivo se coloca mediante una cirugía que trabaja junto a un procesador externo para mejorar la percepción del sonido.

Raúl de Molina confesó que no ha decidido si se colocará el implante coclear o no, pues menciona que habló con una audióloga que le explicó que en muchas ocasiones los pacientes no quedan satisfechos con el implante.

El conductor está valorando diversas opiniones de expertos antes de someterse a la cirugía, pues la pérdida de audición ha sido la complicación de salud más difícil en su vida.

Mientras tanto, Raúl de Molina continuará trabajando y prometió compartir con los seguidores del programa sobre su decisión tras perder la audición.