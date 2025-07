Después de varias semanas fuera del aire, Raúl de Molina- de 66 años de edad- regresó al set de “El Gordo y La Flaca”, de Univisión con una notable transformación física.

El querido conductor explicó que su ausencia se debió a una cirugía abdominal a la que se sometió por motivos de salud.

Raúl de Molina reaparece en “El Gordo y La Flaca” tras delicada cirugía

Raúl de Molina reapareció en el programa “El Gordo y La Flaca” luego de someterse a una cirugía en la que le fue eliminada grasa abdominal.

El conductor, quien se ausentó por un mes regreso con una figura renovada, una sonrisa de oreja a oreja y el buen humor que lo caracteriza.

“Señores mi primer día de regreso a El Gordo y La Flaca y que felicidad de tenerlos. Muchas gracias a todos” Raúl de Molina

Raúl de Molina fue recibido en “El Gordo y La Flaca” entre aplausos, abrazos y, por supuesto las bromas de su inseparable compañera Lili Estefan, quien no perdió la oportunidad para vacilarlo.

Quien entre risas, Raúl de Molina mostró los flojos que le quedan ahora los pantalones tras haberse sometido a delicada cirugía.

“¡Vean todo lo que me sobra!”, decía el conductor mientras mostraba la ropa, feliz de haberle dicho adiós a más de siete kilos.

Raúl de Molina reaparece en “El Gordo y La Flaca” tras delicada cirugía (Especial / Captura de pantalla)

Hay que recordar que Raúl de Molina estuvo ausente en el programa “El Gordo y La Flaca” debido a que se sometió a una abdominoplastía.

Una cirugía para remover el exceso de piel y grasa en el abdomen, luego de haber perdido más de 50 kilos en los últimos años.

Raúl de Molina ahondó en detalles sobre la crisis de salud que sufrió

Raúl de Molina reapareció en el set de “El Gordo y La Flaca” y se sinceró sobre el episodio de salud que vivió tras su reciente operación.

El conductor detalló que la operación no fue estética, sino necesaria, ya que la grasa acumulada en el abdomen le generaba molestias al caminar y al realizar actividades cotidianas.

“La barriga me molestaba, no me operé por vanidad”, aseguró Raúl de Molina frente a las cámaras.

Raúl de Molina busca mejorar su calidad de vida y continuar con su compromiso frente a las cámaras, ahora con una nueva etapa de recuperación y enfoque en su salud.

También, aprovechó para agradecer a todas las personas que han estado al pendiente de su salud, y anunció su fecha de regreso oficial a “El Gordo y La Flaca”.

"Estoy aquí en mi casa recuperándome de mi operación y el lunes señores, este próximo lunes regreso alGordo y la Flaca, de verdad que tengo muchas ganas de verlos a todos" Raúl de Molina