Eugenio Derbez habla de Rafael Inclán y siente lástima que ahora el humor haga que se ofenda la gente

Eugenio Derbez se encuentra promocionando su nuevo programa de comedia “Y llegaron de noche” por lo que reporteros aprovecharon su paso por nuestro país para preguntarle sobre el escándalo protagonizado por Rafael Inclán.

Y es que recientemente, Rafael Inclán, colega de Eugenio Derbez, se metió en aprietos por supuestamente llamar “ama de casa” a la actual Presidenta de México, razón por la que se disculpó públicamente.

De acuerdo con el actor mexicano -de 83 años de edad- un reportero “mala leche” sacó de contexto los diálogos de su personaje en la obra de teatro “La señora Presidenta” por lo que, además de disculparse, invitó a Claudia Sheinbaum -de 62 años de edad- a revisar su trabajo.

Al respecto, Eugenio Derbez dijo desconocer lo dicho por Rafael Inclán así como aclaró que no abordará el tema ya que siempre que habla de política se mete en problemas.

“No lo vi, no lo escuché, ni me quiero meter en política, por que cada vez que lo hago me meto en problemas”

Eugenio Derbez