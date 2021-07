Rafael Inclán, famoso actor del cine de ficheras, teatro y televisión, confesó que, aunque ya ha hecho su testamento, “no hay qué heredar”.

Esto, debido a que Rafael Inclán no tiene ahorros y “ vive al día ” con el dinero que recibe de sus últimos proyectos.

“Creo que es más largo el testamento que lo que hay que heredar. Nunca he sido guardador”, comentó Rafael Inclán sobre los bienes que posee a sus 80 años de edad.

Saber que un actor -Rafael Inclán- tiene más de cincuenta años de éxitos y de trayectoria, podría crear una idea de herencia millonaria y bienes repartidos por el país.

Sin embargo, en el caso de Rafael Inclán, esta creencia es totalmente errónea.

Al contrario de lo que podría pensarse, el actor dice no tener ahorros ni un acumulado de propiedades para heredar a sus hijos y Paola Lavat, su esposa.

En entrevista con el programa ‘Hoy’, Rafael Inclán habló sobre si vive una vida tranquila en el ámbito económico.

“Nunca he sido guardador o nunca he sido una gente que sepa manejar su dinero. Siempre he sido como he sido toda mi vida y no voy a cambiar.”

Rafael Inclán