La muerte de Verónica Toussaint a los 48 años de edad tras una dura batalla conta el cáncer de mama impactó al mundo del espectáculo.

Verónica Toussaint se destacó en la industria del espectáculo gracias a su trabajo como actriz, comediante, escritora, actriz de doblaje y conductora.

Sin embargo, Verónica Toussaint prefería mantener llevar su vida privada alejada de los medios de comunicación.

Es por ello por lo que usuarios se sorprendieron al descubrir que, en plena lucha contra el cáncer de mama, Verónica Toussaint conoció a su último novio.

A continuación te contamos todo lo que se sabe sobre El Güero, el último novio que Verónica Toussaint que la acompañó durante su lucha contra el cáncer de mama.

Verónica Toussaint siempre prefirió llevar su intimidad y vida amorosa por lo que son pocos los detalles que se conocen de sus parejas.

Sin embargo, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Verónica Toussaint sorprendió al revelar que en su lucha contra el cáncer descubrió nuevamente el amor.

Verónica Toussaint confesó que se trataba de un empresario y de cariño le decía ‘El Güero’.

“No fueras a pensar que mientras yo ando ahí peleando con las quimioterapias, lo conocí, él es muy fantástico, se dedica a la industria textil. ‘El güero’ es una preciosidad que la vida me regaló y es una de las razones por las que estoy agradecida a este proceso porque lo he vivido enamorada”

En su conversación, Verónica Toussaint se mostró muy feliz de haber conocido a su novio El Güero, pues era un motor más en el difícil momento que estaba atravesando.

Verónica Toussaint describió a su novio El Güero como “fantástico, un guerrerazo y un regalo de la vida”.

Se desconoce la edad del Güero, el último novio de Verónica Toussaint.

Se desconoce quienes han sido las parejas del Güero, el último novio de Verónica Toussaint.

No se sabe el signo zodiacal del Güero, el último novio de Verónica Toussaint.

Se desconocen detalles de la vida privada del Güero, el último novio de Verónica Toussaint.

No se tiene información sobre los estudios del Güero, el último novio de Verónica Toussaint.

Verónica Toussaint reveló que El Güero era empresario que se dedicaba a la industria textil pero no quiso revelar más detalles al respecto.

“Él es muy fantástico, se dedica al negocio de la ropa, es textilero, entonces, gracias a Dios no se dedica a esto”, declaró Verónica Toussaint.

Fue durante su participación en el programa Divina Comida, que Verónica Toussaint reveló más detalles sobre su novio El Güero.

Verónica Toussaint confesó que le había dicho que ella iba empezar un proceso muy difícil y si se quería ir era el momento de hacerlo.

Pero El Güero no dudo en mostrarle su apoyo a Verónica Toussaint y no la dejó en ningún momento.

“Yo espero que mi novio todavía me aguante, es muy hermoso, lo amo, es lo máximo y lo conocí apenas que iba a empezar la quimio y le dije: ‘ahora es cuando, si te quieres salir corriendo porque yo voy a empezar todo este proceso y está difícil’ y me contestó una joya: ‘al contrario, va a ser un honor estar contigo’”

Verónica Toussaint incluso reveló cómo fue su primer beso y cómo El Güero se convirtió en su motor en el difícil momento que estaba atravesando.

“Era la segunda vez que me veía en su vida. Era el segundo date, después fuimos a mi casa, me da mi primer beso y me dice una joya: ‘besas cabrón por fa no te mueras’ y solté un carcajadón y para mí la comedia es súper importante y que me haya dicho eso fue increíble y que además esta persona que decidió quedarse en mi peor momento físico y momento más intenso, espiritual y mental y le decía: ‘ojalá te quedes y aguantes a que pase este tiempo y que me conozcan con mi energía, como soy yo’. Hizo que esos seis meses fueran increíbles”

Verónica Toussaint