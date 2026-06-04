Murió Marjane Satrapi, la historietista, cineasta y escritora exiliada en Francia de Irán que es autora de Persépolis. Pero ¿qué más se sabe de ella?

Te compartimos quién fue Marjane Satrapi con los siguientes datos:

Quién fue

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Muere Marjane Satrapi a los 56 años de edad, de “tristeza”

¿Quién fue Marjane Satrapi?

La novelista gráfica Marjane Satrapi nacida en Teherán, fue, además de una creativa con respecto del arte visual, una luchadora por la libertad de Irán y los Derechos Humanos.

El nombre de Marjane Satrapi comenzó a tomar relevancia por su novela gráfica Persépolis, donde narró su vida en Irán y posteriormente su exilio en París.

Marjane Satrapi y su familia estaban contra el Islam, pues antes de ello, sí eran simpatizantes de la Revolución de Irán.

Satrapi vivió fuera de Irán desde su infancia, educándose en Austria, por ejemplo. Sin embargo, detalla que no fue elección este emprendimiento, sino el acceso que su familia tuvo para salir de la guerra y represión de su país de origen.

Marjane Satrapi, cineasta. (Joel Saget/AFP / AFP)

¿Qué edad tenía Marjane Satrapi?

Marjane Satrapi murió a los 56 años de edad, pues nació el 22 de noviembre de 1969 y murió el 4 de junio de 2026.

¿Quién fue el esposo de Marjane Satrapi?

El esposo de Marjane Satrapi fue Mattias Ripa, quien murió en abril de 2025.

¿Qué signo zodiacal era Marjane Satrapi?

El signo zodiacal de Marjane Satrapi era Sagitario, pues nació un 22 de noviembre.

Marjane Satrapi, cineasta. (Studio Canal/AFP / Collection ChristopheL via AFP)

¿Cuántos hijos tuvo Marjane Satrapi?

Se cree que Marjane Satrapi no tuvo hijos.

¿Qué estudió Marjane Satrapi?

Se sabe que Marjane Satrapi estudió arte en Haute école des arts du Rhin en Francia, pero también cursó su eduación en:

Lycée Francais de Vienne en Austria

Comunicación Visual y Arte en Teherán

¿En qué trabajó Marjane Satrapi?

Marjane Satrapi fue una cineasta independiente, aunque también se le puede catalogar como:

Novelista gráfica

Escritora

Ilustradora

Directora de cine

Guionista

De entre las obras más conocidas de Marjane Satrapi está:

Persépolis

Bordados

Pollo con ciruelas

Mujer, Vida, Libertad

Persépolis, novela gráfica de Marjane Satrapi. (The Kennedy/Marsh/AFP / Collection ChristopheL via AFP)

Muere Marjane Satrapi a los 56 años de edad, de “tristeza”

La cineasta franco-iraní Marjane Satrapi, murió a los 56 años de edad, hoy 4 de junio de 2026, informó un integrante de la familia a AFP que prefirió el anonimato.

Aunque no se ahondó sobre lo que llevó a la muerte de Marjane Satrapi, la cercana dijo que la cineasta no se recuperó desde que su esposo Mattias Ripa murió hace poco más de un año.

Ante ello, se dijo que Marjane Satrapi murió “de tristeza” pues “no volvió a ser la misma” desde que enviudó.