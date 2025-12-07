Florinda Meza -de 76 años de edad- revive la polémica con los hijos de Roberto Gómez Bolaños y asegura que se llevaba bien con Graciela Fernández.

Han pasado 6 meses de la polémica que generó la serie Chespirito: Sin querer queriendo, donde exhibieron la relación de Florida Meza y el comediante.

Florinda Meza habla de los hijos de Roberto Gómez Bolaños y revive viejas rencillas

El pasado 2 de diciembre acudió Florinda Meza al programa argentino ‘La mañana con Moria’, donde habló de los hijos de Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza retiró que Roberto Gómez Bolaños la cortejó por 5 años, pero ella se negaba a la relación por la esposa e hijos del actor.

“Seis hijo y una esposa, hay que ser muy tonto para hacer eso (tener una relación con un hombre casado) él día que riñes con la pareja te quedas sin la pareja y sin el trabajo” Florinda Meza

La actriz asegura que se llevaba bien con Graciela Fernández: “La relación con la exesposa era mejor que cualquiera que tuviera con sus hijas”.

“En aquella época, lo que ella me dijo por teléfono fue: ‘Mi coraje no es contigo, es con Roberto. Ella era una mujer muy diferente a lo que han pintando, ella era celosa” Florinda Meza

Florinda Meza reveló que cuando Roberto Gómez Bolaños se separó de su esposa, sus hijos ya no eran niños y el divorcio no fue tan abrupto.

“Roberto jamás abandonó a sus hijos, al contrario, los incluyó en mi vida (…) Yo iba ahorrando lo de él y se usaba en su familia, no en mí” Florinda Meza

La viuda de Roberto Gómez Bolaños dice que comediante le heredó a cada uno de sus hijos 18 millones de pesos, gracias a que ella ahorró el dinero del actor.

“Si yo fuera una ambiciosa trepadora, sus hijos no habrían recibido en el 2006 ante notario, casi un millón de dólares cada uno, dinero que yo ahorré, que yo administré de nuestro trabajo” Florinda Meza

Florinda Meza (Florinda Meza Facebook @Florinda Meza )

Florinda Meza asegura que “dejó su vida” por cuidar a Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza asegura que cuando Roberto Gómez Bolaños se separó, fue ella quien mantuvo la casa en la que vivían y hasta ropa le compró al comediante.

La actriz dice que cuando Roberto Gómez Bolaños se retiró, ella continuaba trabajando y tuvo que dejar sus actividades para cuidarlo.

“Yo seguí trabajando, seguí produciendo y en la época más productiva de mi vida yo dejé todo para estar con él y cuidarlo” Florinda Meza

Roberto Gómez Bolaños murió de Parkinson y Florinda Meza lo cuidó hasta el final, según reveló en el programa argentino.

Sobre la serie que los hijos de Chespirito escribieron, Florinda Meza expresó que había sido hecha con morbo y eso era resultado de la codicia.