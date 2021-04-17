México.- El actor Max Wright, famosos por su papel de Willie Tanner en la popular serie ochentera "ALF", murió este miércoles a los 75 años de edad en su casa de Hermosa Beach, California.

De acuerdo con TMZ, el célebre intérprete perdió una larga batalla contra el cáncer que inició en 1995 cuando le diagnosticaron "linfoma", pero había sido declarado en remisión por varios años.

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Wright se casó en 1965 con Lynda Ybarrondo y tuvieron dos hijos. Linda falleció en 2017.

Además de su paso de cuatro temporadas por "ALF", de 1986 a 1990, Max participó en otras series de televisión como: "Red", "All That Jazz", "Soul man" y "The Shadow". Sin embargo, fue su papel del enfadoso pero a la vez adorable padre de familia el que lo llevó al estrellato.

La despedida de los protagonistas de la serie sobre el alien de Melmac inició en 2016, cuando el hombre encargado de calzarse el traje del peludo extraterrestre, Michu Meszaros, murió a los 76 años de edad.

Meszaros medía 83 centímetros y era originario de Hungría.