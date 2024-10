Una reciente exposición que Mar Lucas dio sobre la violencia que Naim Darrechi -de 22 años de edad- ejerció sobre ella, revivió que no es la única que lo ha acusado de lo mismo, reviviendo el caso con Yeri Mua.

El que Mar Lucas -de 22 años de edad- compartiera que la historia detrás de “Rota” es todo lo que vivió a manos de Naim Darrechi, revivió la historia que pasó con Yeri Mua.

Pero ¿qué hubo entre Naim Darrechi y Yeri Mua? Te contamos lo que la influencer vivió en 2023 y que revivió al ser prueba de la violencia del español.

Mar Lucas, exnovia de Naim Darrechi, rompió el silencio y reveló toda la violencia que el español ejerció sobre ella con abusos físicos, económicos y psicológicos.

Sin embargo, esta historia que terminó en 2020 tras un año de relación pero que recientemente fue ventilada, revivió lo que Yeri Mua -de 22 años de edad- reveló en 2023 que vivió por Naim Darrechi.

Mucho se había dicho sobre la violencia de Naim Darrechi, pues en 2021 fue acusado de hacer stealthing a las mujeres con quienes tenía relaciones sexuales.

A estas denuncias en redes sociales, se le sumaron las de Yeri Mua en 2023 luego de que terminó con Naim Darrechi por motivos de violencia y porque la quería obligar a tener un bebé.

A meses de que Yeri Mua y Naim Darrechi iniciaran una relación que era público por redes sociales, la influncer compartió el fin del amor hacia el español.

Pese a que en un primer momento Yeri Mua aseguró que había omitido la violencia por Naim Darrechi por temor a que -nuevamente- la revictimizaran, fue él mismo quien ventiló todo lo que pasó.

“Yo no quería que se hiciera pública, yo no quería que se supiera que me golpeó, yo nunca lo había denunciado porque me iban a echar la puta culpa como siempre”.

El español narró que uno de los momentos más fuertes donde hubo violencia, fue cuando se pelearon luego de que Yeri Mua llegó de una fiesta y él la amenazó con un cuchillo que tenía en su buró como supuesta defensa propia ante cualquier situación.

Esto solo llevó a Yeri Mua a confirmar y a destapar que durante los meses de relación, Naim Darrechi tuvo demasiado momentos violentos, como por ejemplo, ahorcarla, jalarle el cabello y demás acciones fuera de un entorno sexual.

Asimismo, contó que efectivamente estaba embarazada de Naim Darrechi, pero que había tomado la decisión de abortar luego de que ni eso detuviera la violencia del influencer.

“Vete a la mierda, jamás te importó el bebé, jamás te importó que hubiera vida dentro de mí porque inclusive aún sabiendo que estaba embarazada me jalaste de los cabellos el otro día. A ese hombre no le importa (...) Yo no voy a traer a la vida a un hijo con él, yo quiero, él me golpeó y no quiero tener un hijo con alguien que me golpeó”.

Yeri Mua, influencer.