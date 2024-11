La polémica se encendió sobre Yeri Mua y el Bogueto, luego de que el show de la veracruzana en el Coca Cola Flow Fest 2024 tuviera la ausencia del reguetonero de Nezahualcóyotl ¿porqué su novia no lo dejó?

Mucho dio de qué hablar el video musical de Nena Moxita del Bogueto de 26 años de edad y Yeri Mua, pues muchos aseguraron que se encendieron los ánimos, y la química se notaba.

Y es que a pesar de que Ximena Flores, la novia del Bogueto, se subió al ‘tren’ asegurando que ya lo había perdonado por el video de Nena Moxita, parece que haría todo por alejarlo de Yeri Mua.

Esto debido a que Yeri Mua -de 22 años de edad- presentó sin el Bogueto las dos colaboraciones que tienen juntos, pese a que el reguetonero estaba en el Coca Cola Flow Fest 2024 porque ese mismo día cantó.

Pero, entonces ¿la ausencia del Bogueto con Yeri Mua en el escenario fue por celos de su novia? Más de un tweet verificaría que sí hubo bronca con Ximena Flores.

Yeri Mua se presentó en el Coca Cola Flow Fest 2024 el 23 de noviembre, siendo participe del segundo día en un escenario que no fue el principal, pero ¿qué tiene que ver el Bogueto?

Recientemente, ambos hicieron una colaboración musical llamada Nena Moxita que a pocos días del estreno, ha causado mucha emoción entre sus fans.

Y es que el que Yeri Mua fuera a estar en el Coca Cola Flow Fest 2024 el mismo día de Bogueto, aunque en distintas horas, asegurarían su participación con la veracruzana.

Sin embargo, asistentes compartieron que Yeri Mua “se rifó” solita las dos canciones que tiene con el Bogueto, lo que causó intriga de por qué el reguetonero no subió a cantar.

Ante las especulaciones, según el reporte de Eddy Nieblas, Yeri Mua se aplaudió en su cuenta de Instagram el haberse rifado “solita” en el escenario.

Y es que a pesar de que se rumoraba que seguramente no habrían dejado subir al Bogueto al escenario, esta teoría se tumbó porque estuvieron Jordan 23 y Full Brand, entre otros.

Esto provocó que solamente se generara la especulación de que Bogueto no subió a cantar con Yeri Mua por celos de su novia, Ximena Flores.

Pero ¿qué hay de cierto en esto? Tweets de Yeri Mua comprobarían que la novia del Bogueto no soportó y negó su participación en el Coca Cola Flow Fest 2024.

La especulación sobre la ausencia del Bogueto en el Coca Cola Flow Fest 2024 en el escenario con Yeri Mua dejó la intriga de qué pasó, lo que más tarde se comprobaría con tweets de la veracruzana.

Más tardó en crearse polémica, que en lo que Yeri Mua comenzó a lanzar indirectas en Twitter, o X, sobre lo que pasó con el Bogueto.

Y es que para muchos no hace falta que Yeri Mua lo mencione para saber que dedicó muchos tweets a hablar sobre lo que sucedió en el Coca Cola Flow Fest 2024.

Entre los post de la cantante e influencer, está el entender que sus colegas prioricen a sus parejas antes que profesionalismo, señalando que a ella le pasó lo mismo en su momento.

Yeri Mua dijo ser comprensiva con la situación, esperando que sus colegas se den cuenta que primero es el profesionalismo, luego los novios.

“Las parejas van y vienen, el profesionalismo y tu trabajo siempre va primero.

Lo dice la que se ha arruinado la carrera mil veces por darle prosperidad a parejas PENDEJAS E INSEGURAS.

En fin, ya he vivido esto antes, a veces me toca verlo desde otro lado y claro que lo entiendo y quisiera que no repitieran los mismo errores que yo!!”.

