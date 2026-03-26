Samara Weaving ha consolidado una carrera no solo como modelo, también como actriz, principalmente en sagas de terror como Scream y Boda Sangrienta.

De hecho, para 2026, Samara Weaving regresará como la protagonista de la segunda parte de Boda Sangrienta, película esperada por los fans del género.

¿Quién es Samara Weaving?

Samara Weaving es una actriz y modelo australiana, la cual inició en el país de Oceanía en la serie Out of the Blue.

Samara Weaving (@samweaving)

¿Qué edad tiene Samara Weaving?

Samara Weaving nació el 23 de febrero de 1992, actualmente tiene 34 años de edad.

¿Quién es el esposo Samara Weaving?

Samara Weaving está casada con el escritor y guionista, Jimmy Warden, desde 2019.

Previo a esto salió con el actor Alex Whitehead y el modelo Rob Moore.

¿Qué signo zodiacal es Samara Weaving?

Al haber nacido el 23 de febrero, Samara Weaving es del signo de Piscis.

Samara Weaving (@samweaving)

¿Cuántos hijos tiene Samara Weaving?

Samara Weaving y Jimmy Warden anunciaron en diciembre de 2025 que están esperando a su primer hijo.

¿Qué estudió Samara Weaving?

Samara Weaving asistió a la Canberra Girls’ Grammar School, donde estudió teatro y artes dramáticas en general.

Samara Weaving (@samweaving)

¿En qué ha trabajado Samara Weaving?

Además de ser una reconocida modelo, Samara Weaving ha participado en diversas series y películas, destacando principalmente en el género de terror.

Siendo además presentadora de varias premiaciones y eventos importantes en el mundo del entretenimiento en general.

Estos son los proyectos en los que ha estado involucrada Samara Weaving: