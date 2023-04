Richard TV está siendo señalado por Medio Metro original de ser el ‘villano’ detrás de Sonido Pirata, pues como recordamos han sido múltiples los pleitos dentro del sonidero.

Pero ¿Quién es Richard TV?

Mientras Medio Metro lo acusa de ser ‘villano’, otros cercanos al Sonido Pirada y el propio Richard TV aseguran que es el creador del éxito de este particular sonidero. Te contamos quién es.

La realidad es que Richard TV no es el youtuber más conocido en Internet, aunque lleve 15 años en YouTube, su contenido siempre fue muy focalizado.

Richard o bien Ricardo Méndez, -de quien se desconoce la edad- es amante de los sonideros y comenzó a descubrir su pasión desde que iba a pintar las bardas anunciando quiénes iban a estar en las colonias.

Sin embargo, Richard TV asegura que en ese momento no podía ir a los sonideros, pues solo tenía 13 años de edad.

Años después, el ahora youtuber, mostró gusto por la producción y siempre le llamó la atención el trabajo en televisión, así que decidió encaminar sus gustos.

Richard TV comenzó a grabar con un teléfono para YouTube y su objetivo siempre fue el mismo: dar a conocer a los sonideros de todo México.

El propio Richard TV reconoció que no le ha sido fácil, pues comenzó a hacer contenido desde 2008 y hasta 15 años después fue cuando vivió el ‘boom’ de su canal de YouTube.

Hasta la fecha de esta nota, Richard TV tiene 1.09 M de suscriptores en YouTube en su canal principal. Mientras que el de entrevistas cuenta con 86 mil 500 suscriptores.

Esto en parte se debió sí gracias a Sonido Pirada y Medio Metro, pero él también tuvo que ver en la creación de este llamativo sonidero.

Richard TV podrá ser llamado el ‘villano’ detrás de Sonido Pirata, pero la realidad es que él sí forma parte muy importante de la creación de Medio Metro.

La historia de cómo llegó Sonido Pirada a Richard TV es muy particular, pues fue el líder del sonidero quien lo llamó en busca de que le hiciera un video para promocionarlo.

Pese a que el líder de Sonido Pirada no tenía el dinero completo que se requería para el trabajo del youtuber, este aceptó ir a León, Guanajuato a grabar.

Sin embargo, en el primero video que Richard TV grabó de Sonido Pirada, -asegura, no se llevó más que críticas por la falta de audio y la forma en que el líder mandaba los saludos.

Pero había algo muy particular de Sonido Pirata, pues la forma en que hablaba en su sonidero le llamó la atención a Richard TV.

Fue ahí donde el youtuber comenzó a trabajar con el sonidero, ayudándolo a difundir su trabajo, pero también con el objetivo de hacerlo crecer porque le vio talento.

Incluso la versión del creador de contenido es que le pidió al de Sonido Pirada conseguir a personas con un talento particular para que bailaran con su sonidero.

De ahí salió:

El primero ‘boom’ de sonidero se dio cuando Richard TV grabó un video del líder de Sonido Pirada llamándolo ‘El sonido más humilde de León, Guanajuato’, pues sus recursos eran escasos.

Luego de ello, el youtuber cuenta que decidió arriesgarse y llevar a Sonido Pirada a Tepito, para probar cómo funcionaba y fue ahí donde se viralizó instantáneamente.

Pero aquí hay que destacar que la cumbia que Sonido Pirada toca en León, Guanajuato, no es del gusto de los de Tepito, por ello, al líder solo lo puso de animador y a alguien más a hacer las mezclas.

Asimismo, detalló que él fue quien le compró los disfraces a Medio Metro y que su dinámica era que frente al Sonido Pirata siempre bailarán los personajes. A diferencia de lo que pasaba en otros sonideros.

Richard TV contó cómo es que se unió a Sonido Pirata y crearon a Medio Metro, y aunque hoy lo llame ‘villano’, él asegura que siempre fue sincero con el bailarín original.

El youtuber apunta que el negocio de Sonido Pirata y de él, son muy distintos y siempre se los hizo saber.

Sin embargo, señala que el propio papá de Medio Metro original a veces le decía, “es que me dijo que no le pagaste” y fue cuando él se dio cuenta que el bailarín mentía.

“No sé si no tenía ganas, si no estaba acostumbrado a andar corriendo para todos lados (...) Su papá me decía -a veces Lalo me dice que no se le paga-, yo siempre le dije que las cosas eran claras, le di cuentas, le enseñé depósitos (...) sí tendía a mentir”.

Richard TV, youtuber.