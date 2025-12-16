Ricardo Fastlich es uno de los comediantes más reconocidos en la televisión mexicana; en los últimos años ha ganado más notoriedad debido a su participación en el programa “Me caigo de risa”, donde ha dejado ver su espontaneidad y carisma.
¿Quién es Ricardo Fastlicht?
Ricardo Fastlicht es un actor, comediante y productor mexicano, reconocido por su trabajo en televisión, teatro y cine. Asimismo, se ha caracterizado por su versatilidad en la comedia y el drama, así como por su participación en producciones de Televisa.
¿Qué edad tiene Ricardo Fastlicht?
Fastlich nació el 16 de diciembre de 1974, por lo que actualmente tiene 51 años.
¿Ricardo Fastlicht tiene esposa?
Sí, Ricardo Fastlich está casado desde el 2012 con una mujer llamada Liz, quien se ha mantenido lejos de la vida mediática.
¿Qué signo zodiacal es Ricardo Fastlicht?
Al haber nacido el 16 de diciembre, Ricardo Fastlicht es del signo Sagitario, asociado con la energía, el dinamismo y el liderazgo.
¿Ricardo Fastlicht tiene hijos?
Sí, Ricardo Fastlich tiene una hija junto a su esposa; sin embargo, también es padrastro de dos hijos de Liz, Alan y Sharon, a quienes ha criado como parte de su familia.
¿Qué estudió Ricardo Fastlicht?
Ricardo Fastlicht estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, una de las instituciones más importantes en la formación actoral en México.
¿En qué ha trabajado Ricardo Fastlicht?
A lo largo de más de tres décadas de carrera, Ricardo Fastlicht ha participado en numerosos proyectos:
Teatro:
- Mentiras (teatro musical)
- El Tenorio Cómico
- La señora presidenta
- Aventurera
- Los monólogos de la vagina
- Defendiendo al cavernícola
- Extraños en un tren
- Las criadas
- La verdad sospechosa
- Don Juan Tenorio
- Un amante a la medida
- Clue: El juego de la sospecha
- Perfectos desconocidos (adaptación teatral)
- Diversas temporadas de comedia de situación y teatro de revista
Telenovelas y programas de televisión:
- Monteverde
- Perdona nuestros pecados
- La madrastra
- Por amar sin ley
- El bienamado
- Antes muerta que Lichita
- De que te quiero, te quiero
- Porque el amor manda
- Amorcito corazón
- Para volver a amar
- Atrévete a soñar
- Un gancho al corazón
- Al diablo con los guapos
- Mi marido tiene familia
- Mi marido tiene más familia
- Como dice el dicho
- Vecinos
- XHDRbZ
- Me caigo de risa
- Simón dice
- Los simuladores
- Amor mío
- La escuelita VIP
- La Casa de la risa
- Tal para cual
Cine:
- El candidato honesto
- Me vuelves loca
- Leona