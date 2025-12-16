Ricardo Fastlich es uno de los comediantes más reconocidos en la televisión mexicana; en los últimos años ha ganado más notoriedad debido a su participación en el programa “Me caigo de risa”, donde ha dejado ver su espontaneidad y carisma.

¿Quién es Ricardo Fastlicht?

Ricardo Fastlicht es un actor, comediante y productor mexicano, reconocido por su trabajo en televisión, teatro y cine. Asimismo, se ha caracterizado por su versatilidad en la comedia y el drama, así como por su participación en producciones de Televisa.

¿Qué edad tiene Ricardo Fastlicht?

Fastlich nació el 16 de diciembre de 1974, por lo que actualmente tiene 51 años.

¿Ricardo Fastlicht tiene esposa?

Sí, Ricardo Fastlich está casado desde el 2012 con una mujer llamada Liz, quien se ha mantenido lejos de la vida mediática.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Fastlicht?

Al haber nacido el 16 de diciembre, Ricardo Fastlicht es del signo Sagitario, asociado con la energía, el dinamismo y el liderazgo.

¿Ricardo Fastlicht tiene hijos?

Sí, Ricardo Fastlich tiene una hija junto a su esposa; sin embargo, también es padrastro de dos hijos de Liz, Alan y Sharon, a quienes ha criado como parte de su familia.

¿Qué estudió Ricardo Fastlicht?

Ricardo Fastlicht estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, una de las instituciones más importantes en la formación actoral en México.

¿En qué ha trabajado Ricardo Fastlicht?

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Ricardo Fastlicht ha participado en numerosos proyectos:

Teatro:

Mentiras (teatro musical)

El Tenorio Cómico

La señora presidenta

Aventurera

Los monólogos de la vagina

Defendiendo al cavernícola

Extraños en un tren

Las criadas

La verdad sospechosa

Don Juan Tenorio

Un amante a la medida

Clue: El juego de la sospecha

Perfectos desconocidos (adaptación teatral)

Diversas temporadas de comedia de situación y teatro de revista

Telenovelas y programas de televisión:

Monteverde

Perdona nuestros pecados

La madrastra​

Por amar sin ley

El bienamado

Antes muerta que Lichita

De que te quiero, te quiero

Porque el amor manda

Amorcito corazón

Para volver a amar

Atrévete a soñar

Un gancho al corazón

Al diablo con los guapos

Mi marido tiene familia

Mi marido tiene más familia

Como dice el dicho

Vecinos

XHDRbZ

Me caigo de risa

Simón dice

Los simuladores

Amor mío

La escuelita VIP

La Casa de la risa

Tal para cual

Cine: