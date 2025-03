Una nueva polémica envuelve a Ofelia Cano, quien está siendo acusada de haber intentado extorsionar a Vicente Fernández Jr.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Ofelia Cano no es una buena persona y es que pretendía ganar dinero fácil a costillas de Vicente Fernández Jr. y su familia.

Pero ¿quién es Ofelia Cano, la actriz que también tiene problemas con Romina Mircoli y Olivia Collins? En SDPnoticias te contamos todo lo que sabemos de ella.

Ofelia Gamboa Noriega es el nombre real de Ofelia Cano, quien es una actriz mexicana de telenovelas.

Ofelia Cano nació en San Ignacio, Sinaloa un 16 de mayo de 1959 por lo que actualmente tiene 65 años de edad.

Ofelia Cano estuvo casada con el ex Director Administrativo de Producción de Televisa, José Octavio Cano, de quien se separó a principios de los 90.

Años después tuvo otras parejas con quienes la relación no funcionó.

En un episodio del programa “El minuto que cambió mi destino”, la actriz reveló haber sido violentada por Antonio, su ex pareja de aquel momento, razón por la que ya no entrega el corazón a cualquiera.

Actualmente se desconoce si Ofelia Cano tiene pareja.

A Ofelia Cano la rige el signo zodiacal de géminis.

Ofelia Cano tiene tres hijos fruto de su vieja relación con José Octavio Cano. Ellos son: Mónica, Gabriela y José Octavio. Todos ellos de edades desconocidas.

Atraída en su adolescencia por la actuación, Ofelia Cano se mudó a la Ciudad de México para estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA).

Tomó cursos de actuación, expresión verbal, expresiòn corporal, jazz y literatura.

Durante su matrimonio con José Octavio Cano, conoció a Ernesto Alonso ‘El señor telenovela’, quien la invitó a unirse a melodramas.

Participó en telenovelas de Televisa y Univisión como:

Así como ha participado en series como:

En teatro ha sido parte de las obras:

Ha fungido como productora de programas televisivos como:

Fue asesora de Producción de Canales Regionales y asesora de Vicepresidencia de Producción en Televisa San Ángel.

Dejando de lado la pantalla chica, Ofelia Cano trabajó en una joyería perteneciente a uno de sus amigos a falta de llamados.

Así como se lanzó a la política. Actualmente forma parte del Partido Revolucionario Institucional en donde sirve como secretaría de Cultura.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad-, Ofelia Cano lo buscó para darle información de Vicente Fernández Jr. que involucraba a toda la familia.

Ofelia Cano buscaba que el periodista extorsionara a Vicente Fernández Jr. -de 61 años de edad-.

Le revelaría que tenía documentos que probaban que el hijo de mayor de Vicente Fernández tenía registrados a su nombre al menos 50 propiedades que pertenecían al rancho Los Tres Potrillos.

Propiedades que la familia quería recuperar.

“Un día me habla Ofelia y me dice: ‘oye Gustavo, tengo documentos de que a Vicente Fernández Jr. le quieren quitar todas las propiedades’. Le digo: ‘¿Qué documentos?‘. ‘Es que tengo las escrituras de 50 ranchos, o no sé cuántos, que pertenecen al rancho Los Tres Potrillos, que están a nombre de Vicente, y la familia se lo quiere quitar’. Le digo: ‘¿Quién es la familia?‘. ‘Gerardo y Alejandro y doña Cuquita se lo quieren quitar. Habla tú con Vicente para que no se deje. Entonces, que te dé una lana y de esa lana nos la repartimos tú y yo’. Ofelia a mí me lo dijo"

Gustavo Adolfo Infante