Te contamos quién es Mickey Rourke, el polémico actor de Hollywood.

El nombre de Mickey Rourke se ha hecho tendencia tras revelarse que fue desalojado de su residencia en Los Ángeles.

¿Quién es Mickey Rourke?

Philip Andre Michael Rourke Jr., mejor conocido como Mickey Rourke, es un actor, guionista y exboxeador estadounidense.

A lo largo de su carrera, Mickey Rourke ha participado en diversas películas y hasta consiguió una nominación al Premio Oscar por El Luchador.

Mickey Rourke, actor (@mickey_rourke_ / Instagram)

¿Cuántos años tiene Mickey Rourke?

En la actualidad, Mickey Rourke tiene 73 años de edad. Nació el 16 de septiembre de 1952 en Schenectady, Nueva York, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Mickey Rourke?

Hoy en día, Mickey Rourke no tiene esposa. En el pasado contrajo matrimonio con:

Debra Feuer: de 1981 a 1989

Carré Otis: de 1992 a 1998

La última pareja de Mickey Rourke fue Anastassija Makarenko con quien estuvo de 2009 a 2015.

Mickey Rourke, actor (@mickey_rourke_ / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Mickey Rourke?

Por su fecha de nacimiento, Mickey Rourke es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Mickey Rourke?

Mickey Rourke no tiene hijos.

Mickey Rourke, actor (@mickey_rourke_ / Instagram)

¿Qué estudió Mickey Rourke?

Se sabe que Mickey Rourke cursó estudios en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg.

Mickey Rourke, actor (@mickey_rourke_ / Instagram)

¿En qué ha trabajado Mickey Rourke?

Mickey Rourke aprendió box en la adolescencia. Entre 1964 y 1973, logró un récord de veintisiete victorias y tres derrotas.

Para finales de los setenta, Mickey Rourke incursionaría en películas para televisión y debutaría en el cine en la cinta 1941 de Steven Spielberg.

Como boxeador, Mickey Rourke volvería a pelear en 1991 y mantuvo un invicto de ocho combates.

Las películas más conocidas en las que aparece Mickey Rourke son:

Iron Man (2010)

El luchador (2008)

Domino (2005)

La ciudad del pecado (2005)

Hombre en llamas (2004)

Shades (1999)

Tiempo para morir (1995)

El forajido (1993)

9 semanas y media (1986)

Manhattan Sur (1985)

La ley de la calle (1983)

Diner (1982)

Mickey Rourke, actor (@mickey_rourke_ / Instagram)

Mickey Rourke es desalojado de su casa en Los Ángeles; el actor niega haber lanzado campaña en GoFundMe

El actor Mickey Rourke fue desalojado de su casa en Los Ángeles por atrasarse en la renta y deber más de 1 millón 79 mil pesos de renta (60 mil dólares).

La situación financiera de Rourke se hizo viral luego de que se difundiera una supuesta campaña que el exboxeador lanzó en GoFundMe.

Por ello, mediante un video en Instagram Mickey Rourke desmintió haber promovido la recaudación de más 1 millón 798 mil pesos (100 mil dólares).

“Si necesitara dinero, no andaría pidiendo limosna”, dijo Rourke y calificó la situación como algo “vergonzoso”.

La campaña de GoFundMe para Mickey Rourke la habría hecho Liya-Joelle Jones quien se presentó como amiga del actor.

“Quien haya hecho esto, no entiendo sus motivos. Ni en un millón de años sabría siquiera qué es un fondo de GoFundMe.” Mickey Rourke, actor

De acuerdo con Mickey Rourke, su situación financiera es complicada.

Principalmente, por la pandemia de Covid-19 y la huelga de guionistas en Hollywood.

Además de algunos conflictos con los nuevos propietarios del inmueble donde vivía, quienes no realizaron reparaciones.

Lo que provocó plagas y daños en la estructura de la vivienda.

Ante tal situación, Mickey Rourke expresó que iría a juicio por su desalojo, además de que aseguró que no pediría dinero “ni a fans, ni a nadie.”