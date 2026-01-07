El actor Mickey Rourke ya aclaró su situación financiera y acusó que crearon un falso GoFundMe.

Recientemente, se reveló que Mickey Rourke tiene algunas problemas económicos que lo orilló al desalojo de su casa en Los Ángeles por deber más de 1 millón 79 mil pesos de renta.

Mickey Rourke habla de su falso GoFundMe y aclara su situación financiera

Mediante un video en su Instagram, Mickey Rourke habló de la falsa campaña GoFundMe para evitar ser desalojado de su residencia.

El actor de The Wrestler desmintió que él haya promovido la recaudación de más 1 millón 798 mil pesos (100 mil dólares), la cual superó la meta sin problemas.

Con su peculiar estilo Rourke expresó que “si necesitara dinero, no andaría pidiendo limosna” y calificó la situación como algo “vergonzoso”.

“Quien haya hecho esto, no entiendo sus motivos. Ni en un millón de años sabría siquiera qué es un fondo de GoFundMe.” Mickey Rourke, actor

De acuerdo con algunos reportes, la campaña de GoFundMe para Mickey Rourke la habría hecho Liya-Joelle Jones quien se presentó como amiga del actor.

Mickey Rourke, actor (@mickey_rourke_ / Instagram)

En la grabación compartida por Mickey Rourke, el también exboxeador manifestó que su situación financiera era complicada.

Principalmente, se vio afectada por la pandemia de Covid-19 y la huelga de guionistas en Hollywood.

Además de algunos conflictos con los nuevos propietarios del inmueble donde vivía, quienes no realizaron reparaciones.

Según explicó Mickey Rourke durante cinco años estuvo sin inconvenientes.

No obstante, al no llevarse a cabo las reparaciones a la residencia se presentaron plagas y daños en la estructura de la vivienda.

“Esos tipos no arreglaron nada. Hay ratones, ratas, el piso está podrido”. Mickey Rourke

Mickey Rourke expresó que iría a juicio por su desalojo, además de que aseguró que no pediría dinero “ni a fans, ni a nadie.”