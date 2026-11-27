En algo que tomó a muchos por sorpresa, todos los videos de Carpool Karaoke de Adele y James Corden fueron eliminados del canal oficial de YouTube de The Late Late Show.

Lo cual ha alimentado las sospechas de una posible pelea entre Adele y James Corden, pues esos segmentos de Carpool Karaoke eran de los más vistos en YouTube.

Adele desaparece de Carpool Karaoke de James Corden

La desaparición de Adele de Carpool Karaoke de James Corden no es algo pequeño, pues ella fue la principal figura que impulsó dicha iniciativa en su momento.

El capítulo del 13 de enero de 2016 de Carpool Karaoke de Adele y James Corden, ha sido uno de los más vistos en YouTube con 268 millones de reproducciones.

En ese momento, la artista cantó temas de su carrera como “Hello” y “Rolling in the Deep”, además del verso de “Monster” de Nicki Minaj, que fue lo que más llamó la atención.

Adele llega al Carpool de James corden (YouTube)

Asimismo, fue retirado el emotivo video grabado en abril de 2023 con motivo de la despedida del show, donde Adele también estuvo invitada.

Ni Adele, James Corden o la cadena emisora CBS, han publicado un comunicado oficial aclarando los motivos de esta acción.

Aunque se dice que podría ser un distanciamiento entre las dos partes, pues también se dejaron de seguir en redes sociales.

Desaparición de Adele de Carpool Karaoke de James Corden podría ser por temas de licencias

Algo a señalar es que Adele no es la única que ha desaparecido del Carpool Karaoke de James Corden, videos de otros artistas también se han dado de baja.

Esto debido a cuestiones de licencias vencidas de las canciones que se interpretaron en Carpool Karaoke de James Corden, lo cual ha venido sucediendo a lo largo de 2026.

Segmentos de Carpool Karaoke protagonizados por figuras de gran alcance como BTS, One Direction y 5 Seconds of Summer también han ido desapareciendo paulatinamente en meses recientes.