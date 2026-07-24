Marcelo Alejandro Córdoba es un actor argentino radicado en México, conocido principalmente por su participación en numerosas telenovelas mexicanas, por lo que te damos detalles de él como:

¿Quién es Marcelo Córdoba, actor argentino?

¿Qué edad tieneMarcelo Córdoba, actor argentino?

¿Marcelo Córdoba, actor argentino tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Marcelo Córdoba, actor argentino?

¿Marcelo Córdoba, actor argentino tiene hijos?

¿Qué estudió Marcelo Córdoba, actor argentino?

¿En qué trabajó Marcelo Córdoba, actor argentino?

Marcelo Córdoba, actor argentino (ANTONIO CRUZ/ CUARTOSCURO.COM / Antonio Cruz)

¿Quién es Marcelo Córdoba, actor argentino?

Marcelo Córdoba, cuyo nombre completo es Marcelo Alejandro Córdoba, es un actor argentino nacido en Buenos Aires el 21 de noviembre de 1973.

Desde hace más de dos décadas radica en México, donde consolidó su carrera en telenovelas y series de Televisa con producciones como:

Alborada

Sortilegio

Juro que te amo

Por ella soy Eva

La fuerza del destino

Vencer el miedo

¿Qué edad tieneMarcelo Córdoba, actor argentino?

Marcelo Córdoba nació el 21 de noviembre de 1973, por lo que actualmente tiene 52 años.

Marcelo Córdoba, actor argentino (ANTONIO CRUZ/ CUARTOSCURO.COM / Antonio Cruz)

¿Marcelo Córdoba, actor argentino tiene esposa?

Sí. Marcelo Córdoba está casado, aunque suele mantener su vida privada alejada de los reflectores y no comparte públicamente muchos detalles sobre la identidad de su esposa o su relación familiar.

¿Qué signo zodiacal es Marcelo Córdoba, actor argentino?

Al haber nacido el 21 de noviembre, Marcelo Córdoba es del signo Escorpio.

¿Marcelo Córdoba, actor argentino tiene hijos?

Sí. Marcelo Córdoba tiene hijos, aunque, al igual que con su matrimonio, ha preferido mantener su familia fuera de la vida pública y rara vez habla de ellos en entrevistas.

Marcelo Córdoba, actor argentino (SARA ORTÍZ/CUARTOSCURO.COM / Sara Ortíz)

¿Qué estudió Marcelo Córdoba, actor argentino?

Antes de dedicarse a la actuación, Marcelo Córdoba estudió Ingeniería Naval y Oceánico Superior en la Universidad Politécnica de Buenos Aires. Posteriormente se mudó a México, donde ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa para formarse como actor.

¿En qué trabajó Marcelo Córdoba, actor argentino?

Antes de convertirse en actor, Marcelo Córdoba se desempeñó como ingeniero naval, y antes de dedicarse plenamente a la actuación, realizó talleres y cursos de actuación.

Su llegada al mundo del espectáculo ocurrió tras participar en un comercial de televisión, experiencia que lo llevó a estudiar actuación en el CEA de Televisa.

Desde entonces, Marcelo Córdoba ha desarrollado una carrera principalmente en telenovelas, además de participar en cine, teatro y producciones televisivas en México desde 2005, con roles destacados en producciones como:

Alborada

Pasión

Sortilegio

Por ella soy Eva (villano premiado)

La gata

Vencer el miedo

S.O.S. me estoy enamorando

Monteverde