Lolita Ayala -de 73 años de edad- dejó su noticiero hace 8 años y reapareció para contar todo sobre su sorpresiva salida.

El 19 de agosto de 2016 fue la última emisión del noticiero de Lolita Ayala, el cual estuvo al aire durante 29 años.

Hasta Lolita Ayala se sorprendió de su salida de la televisión, pues por años su noticiero fue de los más reconocidos de México.

Lolita Ayala y Romina Sacre (Instagram/@rominasac)

Lolita Ayala revela porqué su noticiero fue retirado de la televisión

El noticiero de Lolita Ayala se transmitía desde 1987 y su último horario en Las Estrellas fue a las 15:00 horas.

Recientemente, Lolita Ayala dio una entrevista al podcast “Sensibles y chingonas” y abrió su corazón para hablar de la desagradable sorpresa que fue enterarse del fin de su noticiero.

La periodista reveló que un ejecutivo de la televisora donde trabajaba fue quien decidió que su programa se acabara.

Al parecer, querían una “cara nueva” para sus noticieros y Lolita Ayala se tuvo que retirar.

“Yo sabía que venían cambios, nunca me imaginé que el motivo por el que me quitaran fuera que había caras más jóvenes, jóvenes, no bonitas. No me esperaba ese pretexto para decirme adiós” Lolita Ayala

Lolita Ayala aclaró que no fue el presidente de la televisora quien le quitó su programa , pero sí una persona allegada a él.

“Si ya estaban acostumbrados a mí. ¿Qué tiene que sea cara vieja o no tan joven? Eso sí me cayó gordo, pero ni modo, tuve que apechugar y me salí” Lolita Ayala

La conductora narra que el pretexto con el que le quitaron su noticiero le pareció absurdo, pues ella ya era una reconocida periodista.

¿Lolita Ayla se deprimió tras perder su noticiero? Ella lo revela

A pesar de que Lolita Ayala llevaba casi 30 años con su noticiero, no se sintió mal tras su retiro.

Lolita Ayala mencionó que tras dejar de trabajar, se sintió la “mujer más feliz del mundo”.

“Después de estar amarrada con un grillete a una empresa, a un medio, a todo. Tenerme que levantar todos los días, bañarme, lavarme el pelo, peinarme, pintarme (…) era una odisea” Lolita Ayala

La periodista menciona que su rutina laboral comenzó a ser tediosa, pues durante 45 años hacía las mismas actividades.

Así, Lolita Ayala sintió alivio al darse cuenta que por fin iba a descansar e iba a disfrutar de su tiempo libre.

“Que alegría y qué paz, es una bendición levantarse a la hora que uno quiere” Lolita Ayala

Hubo un momento donde Lolita Ayala se sintió esclavizada por su trabajo , así que su retiro forzoso no fue tan malo después de todo.

Lolita Ayala recuerda que cuando se terminó su noticiero estuvo triste 3 días y después se dedicó a ser feliz.

“Quizás (estuvo triste) tres días, estuve ay que pena que ya lo dejé, pero fue nada. Después estuve muy feliz y viajé” Lolita Ayala

La conductora lamenta que el trato hacia las mujeres de la tercera edad en la televisión, sea distinto al de los hombres y lo ve injusto.