Universal y Blumhouse acaban de hacer un movimiento inesperado al darse a conocer que Scarlett Johansson será la protagonista de la nueva película de El Exorcista.

Esta nueva entrega de El Exorcista con Scarlett Johansson buscará revitalizar la franquicia tras el recibimiento tibio de la última entrega de 2023.

Scarlett Johansson (Agencia México )

¿De qué tratará El Exorcista con Scarlett Johansson?

De momento, se han dado pocos detalles de cómo será El Exorcista con Scarlett Johansson, solo que no será secuela de la entrega de 2023; en su lugar, estará ambientada en el universo de la película original de 1973.

Scarlett Johansson será la protagonista de esta versión de El Exorcista, la cual será producida por Universal, Blumhouse-Atomic Monster y Morgan Creek Entertainment, con guion y dirección de Mike Flanagan.

Con la integración de Scarlett Johansson a la franquicia, se espera que su poder de convocatoria sirva para atraer a un público más casual, no solo a los fans del cine de terror.

Esto luego que El Exorcista: Creyentes no cumpliera con las expectativas de Universal; aunque tuvo una taquilla de 136 millones de dólares, de un presupuesto de 30 millones de dólares, el problema vino en el costo de los derechos.

Pues Universal gastó 400 millones de dólares para hacerse con la saga de El Exorcista, lo que significa que la taquilla de la película de 2023 no justificó para nada el costo de los derechos.

El Exorcista: Creyentes (captura de pantalla)

¿Cuándo se estrenará El Exorcista con Scarlett Johansson?

Al igual que los otros detalles de la película, Universal no ha dado una posible fecha de estreno para El Exorcista con Scarlett Johansson.

Aunque es posible que falte bastante para ver El Exorcista con Scarlett Johansson, pues la película apenas está en etapa de planeación, ni siquiera ha entrado en pre producción.

Tomando en cuenta el tiempo que se tardan las películas en ser terminadas actualmente, es posible que no la veamos hasta algún punto de 2028 o 2029.

Esto si no sucede nada extraordinario con el proyecto y la agenda de Scarlett Johansson permite desarrollar un plan sostenible; recordemos que actualmente ella está involucrada en la saga de Jurassic World.