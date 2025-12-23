Lalo Villar, influencer y comediante, publicó un video confirmando que La Ruta de la Garnacha sufrió un gran robo, lo que ha ocasionado una gran pérdida para todo el equipo del canal.

El influencer enfatizó que se llevaron todo, como “cámaras, computadoras, drones, estabilizadores y hasta mercancía”, por lo que ahora es difícil trabajar aunque uno quiera.

¿Quién es Lalo Villar?

Eduardo Villar, mejor conocido como Lalo Villar, es un creador de contenido y comediante, conocido principalmente por ser el anfitrión y creador del canal de YouTube La Ruta de la Garnacha.

El tema central de La Ruta de la Garnacha es viajar por México probando y mostrando la comida urbana y tradicional de diferentes regiones.

¿Qué edad tiene Lalo Villar?

Lalo Villar tiene 41 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Lalo Villar?

Dado que Lalo Villar nació el 29 de marzo de 1984, su signo zodiacal es Aries.

¿Lalo Villar está casado?

De acuerdo con las redes sociales, Lalo Villar sí está casado.

¿Lalo Villar tiene hijos?

Lalo Villar sí tiene hijos.

¿Qué estudió Lalo Villar?

No existe información pública sobre la carrera universitaria o estudios de Lalo Villar.

¿Cuál es la trayectoria de Lalo Villar?

Lalo Villar comenzó en el mundo del entretenimiento con stand-up comedy, subiendo sus primeras rutinas a plataformas como YouTube, donde ahora es más conocido por La Ruta de la Garnacha.

El canal ha crecido exitosamente con más de millones de seguidores y suscriptores en YouTube y otras plataformas sociales, donde comparte experiencias, historias y recomendaciones culinarias.

También ha expandido su trabajo a otras plataformas, incluyendo una serie en Vix+ que fusiona deporte y comida callejera. Asimismo, publicó un libro titulado “La Ruta de la Garnacha” como guía divertida para descubrir sabores de México.

Lalo Villar relata cómo fue el robo a La Ruta de la Garnacha

A través de un video, Lalo Villar relató que La Ruta de la Garnacha sufrió un robo y confirmó que la inseguridad en la Benito Juárez es real, pues vecinos habían denunciado que se metían a sus casas.

De acuerdo con Lalo Villar, los delincuentes ingresaron a la oficina de La Ruta de la Garnacha el pasado 8 de diciembre a las 1:00 am y lo lograron cortando el alambrado de la casa vecina.

Una vez dentro del predio en la alcaldía Benito Juárez, los dos sujetos bajaron el interruptor de luz y cortaron el internet para desactivar las cámaras de seguridad y las alarmas.

Los ladrones permanecieron dentro de la oficina de La Ruta de la Garnacha durante seis horas, en las que registraron cada rincón de la casa, para después llevarse todo en maletas “como si nada”.

