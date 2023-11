¿Quién es la polémica actriz que no iría a la boda de Sofía Castro con Pablo Bernot? Esto sabemos

Sofía Castro, prometida de Pablo Bernot, se encuentra muy contenta debido a que esta semana se estrenó El Maleficio, telenovela en la que participa.

Por lo que en un breve encuentro con la prensa, Sofía Castro, novia de Pablo Bernot, deseó que a la gente le guste la nueva versión tanto como a ella.

Debido a que la actriz, de 27 años de edad, estuvo sola durante la presentación a fin de evitar malos entendidos aclaró que su prometido no pudo acompañarla por cuestiones de trabajo.

Razón por la que comenzaron a preguntarle sobre su futura boda...

Reporteros e interesados quieren saber si Sofia Castro invitará a Verónica Castro a su boda con Pablo Bernot, de 32 años de edad.

“¿Oye Sofi, ahora que estás viendo lo de tu boda, ya le mandaste la invitación a Verónica Castro?”, le preguntaron a Sofía Castro, quien negó tener fecha para su unión con Pablo Bernot.

Tanta curiosidad se debe a que en los últimos años, Verónica Castro, de 71 años de edad, se ha visto envuelta en el escándalo por su supuesta boda con Yolanda Andrade, de 51 años de edad, en Ámsterdam.

Por lo que para evitar la polémica, Sofía Castro recordó que no ha pasado mucho tiempo desde que se comprometió por lo que no sabe ni cuándo, ni dónde y mucho menos quién irá a su boda.

“Todavía ni sé cuándo me voy a casar y ya me están pidiendo la lista de invitados, espérense. Yo, a toda mi familia, quiero que sea feliz que esté contenta... Cuando llegue el momento, (ahora) no quiero dar nada, ni noticias, ni nada de mi boda, ya cuando llegue (el momento). No tengo nada, ni sé cuándo me voy a casar”

Sofía Castro