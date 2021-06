‘Chuponcito’: Otra mujer lo denuncia por abuso sexual; hay más víctimas, afirman

José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como el payaso ‘Chuponcito’, sigue acumulando denuncias por presunto abuso sexual.

En esta ocasión, la demandante es Lesly Ivonne Luévano León, una edecán y bailarina que trabajó alrededor de siete años con ‘Chuponcito’.

Su abogado, Gerardo de la Torre, informó que el miércoles 23 de junio se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía en contra del payaso ‘Chuponcito’.

Detalló que los delitos de los que se le acusan son abuso sexual, acoso sexual, delito contra la intimidad sexual, extorsión y lo que resulte.

En palabras recogidas por la revista Tv y Novelas, el abogado dijo que Lesly decidió denunciar a ‘Chuponcito’ tras conocer las otras demandas presentadas en su contra.

La denuncia indica que Lesly conoció a ‘Chuponcito’ en 2010, cuando ella trabajaba en el programa de concursos ‘Se vale’, que se emitía por canal 4.

‘Chuponcito’ le porpuso trabajar en sus shows, lo que dio inicio a una relación laboral de unos siete años.

Lesly Ivonne Luévano León es la tercera mujer que denuncia ante las autoridades a ‘Chuponcito’. Antes de ella, lo hizo Carla Oaxaca, quien fue su asistente.

También lo demandó Bárbara Estrada, su expareja, quien lo acusó de extorsión y acoso sexual, afirmando que ‘Chuponcito’ le exigía fotos y videos íntimos.

En reciente entrevista para el programa Sale el Sol, Estrada afirmó que hay más víctimas de acoso sexual del payaso.

“Dice que él es victima de dos mujeres, no, no somos dos víctimas, solamente somos ahorita dos que tienen el valor y que han tenido esa fuerza para poder hablar. Tengo conocimiento de otras dos personas más”.

Sobre el avance de su denuncia, dijo que ‘Chuponcito’ ya acudió a la Fiscalía para declarar, pero se abstuvo de hacer su declaración. Ante ello, Bárbara le reclamó:

“Dice que lo deja todo en manos de las autoridades, entonces ¿por qué cuándo le tocó ir a declarar se quedó callado? No dijo nada, se reservó su derecho. Si yo te estoy difamando, entonces luego, luego vas a saltar. El señor no dijo nada”.

Bárbara Estrada aprovechó la oportunidad para pedir a otra supuesta víctima de ‘Chuponcito’ que lo denuncie ante las autoridades.

“Morenita habla, tú sabes a quién me refiero. Habla, no te calles, no dejes que esto dañe más adelante tu vida como a mí, esto me sigue afectando mucho. Morenita, no te calles”

Bárbara Estrada, su expareja de 'Chuponcito'