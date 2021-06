Demandan a ‘Chuponcito’ por acoso sexual

Serios problemas se avecinan para el payaso Chuponcito, quien ha sido demandado por Carla Guadalupe Oaxaca Aranzola, su ex asistente personal, por acoso sexual y violencia digital.

En el documento, al que tuvo acceso el programa ‘De primera mano’, Oaxaca Aranzola narra que en 2017, tras dos años de haber comenzado su relación laboral, José Alberto Flores Jandete, nombre real del comediante, comenzó a tener conductas inapropiadas con ella, las cuales “ lesionaban mi dignidad como mujer ”.

La mujer señala que a pesar de haber manifestado su inconformidad con esta situación, el acoso sexual aumentó progresivamente, aprovechando los momentos en que ambos estaban solos por motivos laborales.

“Me quería tomar de la mano, me quería besar y me hacía proposiciones de conductas erótico sexuales indeseables para mi, yo le respondía molesta y tajantemente mi negativa y me retiraba del centro de trabajo o del lugar donde nos encontrábamos”

Carla Oaxaca