Luego de que Carla Oaxaca, exmánager y presunta víctima de Chuponcito, confirmara que el payaso cuyo nombre real es José Alberto Flores Jandeter, fue vinculado a proceso tras denunciarlo por acoso sexual, nueva información sale a la luz.

El programa de espectáculos Chisme No Like, se las ingenió para conseguir una conversación que Chuponcito, de 52 años de edad, sostuvo con su hija. Textos de WhasApp que revelan quién es en realidad el humorista.

“Los hijos, a veces, saben muy bien quiénes son sus padres”, subrayó Javier Ceriani, de 51 años de edad, previo a presentar el material exclusivo sobre Chuponcito.

En una supuesta conversación que Chuponcito intercambió con su hija, ésta asegura no dudar que las acusaciones por acoso sexual en contra de su padre sean verdad.

“¡Sé perfectamente quién eres! Incluso algunos de la misma familia lo dicen, espero de verdad que no te metan a la cárcel y no lo digo por ti sino por Mateo (su hijo)”

Esto luego de que el payaso le haya pedido a su hija la camioneta que le regaló, por lo que muy molesta ésta le dice que le entregará las llaves y espera que la pareja de Chuponcito, a quien llama “busca fortunas”, le saque provecho.

Las duras palabras sorprenden al payaso, quién le recuerda a su hija que “solo Dios” puede juzgarlo, ¿acaso acepta su culpa?

Conversación entre Chuponcito y su hija (Chisme No Like)

Chuponcito y su hija mantuvieron una conversación polémica a través de mensajes. Al respecto, la joven asegura estar en contacto con el tío de una de sus amigas que es periodista, pues no está sola y él sí.

Molesto por esta conducta, Chuponcito le reclama que esa amiga le diera like a una publicación de Carla Oaxaca, su exmáganer, pero su hija le recuerda que ella no tiene el control sobre nadie.

Y aún así, le comenta que le pedirá a su amiga Geraldine que la bloquee.

Un poco fastidiado, el payaso termina despidiendo a su hija pues no está dispuesto a seguir soportando sus arranques, razón por la que ésta enfurece aún más y le exige su liquidación.

Esto aviva la pelea, sobre todo porque Chuponcito le pide a su hija que aporte en los gastos de la casa así como dejé de hacerse la mártir y de contar “todo”.

“Qué Dios te guarde siempre, y si no te gusta estar en la casa te puedes ir, ¿ok? Ya con lo pecador que soy es más que suficiente y recuerda que tú no me puedes juzgar, ¿ok?”

Chuponcito a su hija