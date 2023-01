Ant-Man and the Wasp: Quantumania está a unas semanas de estrenarse, por lo que Disney ha decidido dar una sorpresa doble a los fans del UCM en México.

La Casa del Ratón no sólo dio a conocer la fecha en que empezará la preventa para Ant-Man and the Wasp: Quantumania, también anunció un pre-estreno en México y América Latina.

Así es, los fans de esta parte del mundo podrán ver la esperada película antes que en Estados Unidos y otros territorios, así podrán evitar todos los spoilers posibles.

Por ello aquí te vamos a dar toda la información tanto de la preventa, como del estreno anticipado de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Marvel)

¿Cuándo es la preventa de Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

La preventa de Ant-Man and the Wasp: Quantumania estará disponible en México el miércoles 1° de febrero de 2023 , en todos los complejos cinematográficos del país.

Esto significa que podrás comprar tus entradas de Ant-Man and the Wasp: Quantumania tanto en Cinépolis como en Cinemex, dependiendo del cine que más te acomode.

La preventa estará activa tanto en aplicaciones, como portales en línea y taquillas de los complejos; esto cuando se actualicen los horarios de las funciones.

Si bien deberías de poder comprar tus boletos desde las 00:00 AM del 1° de febrero, es más probable que puedas encontrar entradas a partir de las 10:00 AM, que es cuando empiezan a abrir los cines.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Disney)

¿Cuándo es el pre-estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

El otro anuncio que hizo Disney acerca de Ant-Man and the Wasp: Quantumania fue sobre el pre-estreno, el cual se llevará a cabo en México el 15 de febrero de 2023 .

Esto quiere decir que Ant-Man and the Wasp: Quantumania llegará a México un día antes que al resto del mundo, algo que ya se está convirtiendo una tradición con el UCM.

A mencionar que el pre-estreno sólo incluirá funciones en la noche, a partir de las 19:00 PM , para que lo tengas en cuenta si quieres ir a estas proyecciones anticipadas.

Si no alcanzas boleto para el pre-estreno o no puedes ir en la noche, Ant-Man and the Wasp: Quantumania estará disponible en todos los horarios a partir del 16 de febrero.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Disney)

Con información de Disney.