Chloë Moretz hizo un importante anuncio a través de su cuenta de Instagram. Hizo público su matrimonio con Kate Harrison.

Sí, Chloë Moretz y Kate Harrison se casaron durante el fin de semana. La pareja dio la exclusiva a la revista Vogue.

Pero ¿quién es la esposa de Chloë Moretz? En SDPnoticias te contamos todo lo que sabemos de la modelo.

¿Quién es Kate Harrison?

Kate Harrison es hija del actor Gregory Harrison -de 75 años- y la modelo Randi Oakes -de 74 años-.

Al igual que su madre, Kate Harrison se dedica al modelaje desde hace 14 años.

Su nombre hoy acapara titulares debido a que es la esposa de la actriz Chloë Moretz -de 28 años-.

Kate Harrison y Chloë Moretz (@thekateharrison / Instagram)

¿Qué edad tiene Kate Harrison?

De acuerdo con el portal Famous Birthdays, Kate Harrison nació el 8 de marzo de 1991 por lo que actualmente tiene 34 años.

¿Quién es la esposa de Kate Harrison?

Kate Harrison está casada con Chloë Moretz. Fue la actriz quien hizo público su matrimonio a través de su cuenta de Instagram.

Chloë Moretz compartió el video previo a su boda con Kate Harrison. Evento cuya exclusiva pertenece a la revista Vogue.

La pareja se casó a casi 7 años de haber hecho pública su relación.

En 2018, fueron vistas besándose en el restaurante japonés Nobu, de Malibú, California. Aunque mantuvieron en privado su relación, a principios de este 2025 se rumoró que estaban comprometidas.

Kate Harrison y Chloë Moretz (@thekateharrison / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Kate Harrison?

Kate Harrison pertenece al signo zodiacal de piscis.

¿Cuánto hijos tiene Kate Harrison?

Kate Harrison no tiene hijos.

¿Qué estudió Kate Harrison?

Se desconoce el grado de estudios de Kate Harrison.

¿En qué ha trabajado Kate Harrison?

Como modelo, Kate Harrison ha trabajado con marcas como Inez, Jemiol y Land’s End.

Así como es creadora de The Testing Network, sitio web donde modelos suelen compartir sus portafolios.

Comparte su pasión por la pasarelas con la fotografía. Su trabajo, en su mayoría en formato blanco y negro, lo comparte mediante su otra cuenta de Instagram: @katelapriel

Kate Harrison y Chloë Moretz se casan

Kate Harrison y Chloë Moretz unieron sus vidas el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos.

El video compartido tanto por Chloë Moretz como Vogue, muestra a la actriz lucir un vestido azul claro para su boda.

Por su parte, Kate Harrison eligió el tradicional vestido de novia en color blanco con velo de catedral. Ambos atuendos fueron diseños de Louis Vuitton.

Durante la ceremonia, la actriz resaltó la importancia de elegirse mutuamente cada día.

"Llevamos casi siete años juntas, haciendo esta promesa de una forma nueva e intercambiando estos votos. Creo que es importante que cada día nos elijamos mutuamente" Chloë Moretz

Palabras que emocionaron a los presentes y a su futura esposa.

Kate Harrison y Moretz trabajaron con Elizabeth Potts para la creación de sus anillos de compromiso

Chloë Moretz y Kate Harrison querían que cada detalle rumbo a su boda fuera especial, por lo que trabajaron con la joyera Elizabeth Potts para la creación de sus anillos de compromiso.

De acuerdo con Chloë Moretz, ambas deseaban que sus anillos reflejarán su historia y su amor, pero que además, se convirtieran en reliquias familiares.

Por lo que sus argollas son únicas, además de poseer diamantes y tienen un estilo victoriano.