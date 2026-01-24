Jon Paul Phillips atrae los reflectores por ser uno de los modelos más destacados del desfile de Ralph Lauren en la Semana de la Moda de Milán, Italia.

Sin embargo, un detalle familiar ha hecho que el nombre de Jon Paul Phillips aún resuene más, pues es nada más ni menos que bisnieto del muralista mexicano Diego Rivera, ¿pero quién es modelo? Te lo contamos.

¿Quién es Jon Paul Phillips, bisnieto de Diego Rivera que es modelo?

Jon Paul Phillips es un modelo y actor británico que nació el 11 de septiembre de 1980 en Darlington, en el noreste de Inglaterra, Reino Unido.

El modelo Jon Paul Phillips es conocido por ser el bisnieto del muralista mexicano Diego Rivera y la pintora rusa Marevna Vorobiev-Stebelska; mientras que su abuela fue Marika Rivera una actriz y su abuelo fue Jean Paul Brusset un artista y escenógrafo.

¿Quién es Jon Paul Phillips? Bisnieto de Diego Rivera que es modelo (Ford Models )

¿Qué edad tiene Jon Paul Phillips?

Jon Paul Phillips tiene actualmente 45 años de edad.

¿Quién es la pareja de Jon Paul Phillips?

Jon Paul Phillips está casado con Alice Monger-Godfrey, una nutricionista y terapeuta con quien contrajo matrimonio recientemente.

¿Qué signo zodiacal es Jon Paul Phillips, bisnieto de Diego Rivera que es modelo?

El modelo Jon Paul Phillips pertenece al signo zodiacal de Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Jon Paul Phillips?

Se desconoce si Jon Paul Phillips tiene hijos.

¿Qué estudió Jon Paul Phillips, bisnieto de Diego Rivera que es modelo?

Se conoce que Jon Paul Phillips estudió en la prestigiosa secundaria Barnard Castle School, una institución educativa privada en el condado de Durham, Inglaterra.

Se sabe también que el modelo Jon Paul Phillips se ha desarrollado en la actuación, pintura y escritura filosófica, incluso ha estudiado literatura y música, en el género del jazz.

De manera deportiva Jon Paul Phillips practica kickboxing, la navegación y es buceador profesional.

¿En qué ha trabajado Jon Paul Phillips?

De manera profesional Jon Paul Phillips ha trabajado como actor y modelo principalmente, actualmente forma parte de las agencias Ford Models en Nueva York, Estados Unidos; y Select Model Management en Londres. Inglaterra.

El modelaje ha llevado a Jon Paul Phillip a ser la imagen de varias marcas de lujo, además ha aparecido en diversas editoriales de moda.

Como actor el modelo bisnieto de Diego Rivera, Jon Paul Phillip es reconocido por su papel protagónico en la película Kept Boy (2017) y por haber participado en cintas como Ass Backwards (2013) y Kilimanjaro (2013).

¿Quién es Jon Paul Phillips? Bisnieto de Diego Rivera que es modelo (Ford Models )

Jon Paul Phillip, el modelo bisnieto de Diego Rivera

En redes sociales Jon Paul Phillip ha llamado la atención tras su participación en el desfile de Ralph Lauren en la Semana de la Moda de Milán, Italia.

Sin embargo, Jon Paul Phillip ha causado aún más sensación tras descubrirse que el modelo es bisnieto del muralista mexicano Diego Rivera.

Además de ser bisnieto de Diego Rivera, el modelo Jon Paul Phillip también tiene ascendencia inglesa, francesa y rusa.

Pues Jon Paul Phillip también es bisnieto de la pintora rusa Marevna Vorobiev-Stebelska; mientras que su abuela fue Marika Rivera una prestigiosa actriz que protagonizó Casanova de Federico Fellini, e incluso fue nominada al Oscar en 5 ocasiones.