Jodie Foster -de 61 años de edad- se encuentra visitando México para la promoción de True Detective: Tierra Nocturna de HBO Max.

Durante la presentación que tuvo lugar en la Cineteca Nacional de la CDMX, así como en conferencia de prensa posterior, Jodie Foster habló sobre la directora Issa López.

Señalando que ella forma parte de una larga tradición de grandes cineastas de México, además de que la considera la próxima maestra del cine de Hollywood.

Jodie Foster considera que la mexicana tiene una visión única para el cine, combinando talentos que pocas veces se encuentran en una sola persona.

Por ello, Jodie Foster se siente halagada de haber trabajado con ella en esta nueva temporada de la serie de HBO Max.

“México tiene una larga tradición cinematográfica, muchos maestros que han salido de este país, así que es la próxima maestra que viene de México y me siento muy, muy halagada, de que ella me eligiera.”

Además de sus declaraciones para con Issa López, Jodie Foster agregó en la conferencia de True Detective: Tierra Nocturna, que le gustaría hacer una película en México.

De hecho le mencionó varia veces a Issa López que, si hace una película en México, la invite para hacer a una “gringa”; pero una agradable, no la clásica que todos odian.

Jodie Foster señala que le gusta sumergirse en diferentes culturas, siendo esta una de las razones por las que disfrutó su papel en True Detective: Tierra Nocturna.

Pues pudo aprender más de las tradiciones y hábitos de la población originaria de Alaska, siendo alguien totalmente ajena a ellos.

Por ello le encantaría hacer una película en México o referente a la cultura mexicana.

“Estoy suplicándole a Issa que me dé trabajo si hace una película, que me invite como gringa, pero que no sea a la que todos odian, me encantaría hacer una película en México.”

Jodie Foster