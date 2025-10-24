Jodie Foster - de 62 años de edad- se declaró fan de las carnitas de Morelia y halagó la diversidad gastronómica de México.

“No hay nada como la comida de México. Es diferente. Es mucho mejor y mucho más delicioso. Definitivamente vengo por cañitas aquí” Jodie Foster

La actriz viajó a México para asistir al Festival Internacional de Cine de Morelia y reveló su gusto por uno de los platillos más populares de Michoacán.

Jodie Foster se vuelve viral por revelar que es fan de las carnitas

Durante su paso por el Festival de Cine de Morelia, Jodie Foster halagó la gastronomía mexicana, pero en especial, la carnitas.

Jodie Foster aprovecha sus visitas a México para comer carnitas, pues asegura que no hay un platillo que se le parezca en Estados Unidos.

A los odiadores de México (incluidos muchos mexicanos) no les gustará esto que dice Jodie Foster… además de querer filmar en México. pic.twitter.com/5LDdcscSho — Jesús García 🐦 (@JesusGar) October 18, 2025

Incluso, en otra entrevista, Jodie Foster reiteró que lo que más le gustaba de México eran las carnitas.

“Me gustan las carnitas, siempre me han gustado las carnitas, son mis favoritas”, dijo entusiasmada Jodie Foster en la alfombra roja del festival.

La actriz mencionó que el flan también le gustaba; aunque este postre es origen francés, México ha adaptado la receta y le ha dado su propio estilo.

Jodie Foster considera que México está de moda y muchos quieren visitar la CDMX.

Jodie Foster, ganadora Globos de Oro 2025 (ETIENNE LAURENT / AFP)

Jodie Foster quiere filmar con una película en México con una reconocida directora

La admiración de Jodie Foster por México va más allá de la comida, pues la actriz confesó que le gustaría filmar una película en el país.

Jodie Foster mencionó que cuando graba una película en otro país, esto le da la oportunidad de conocer sobre otras culturas.

Incluso, Jodie Foster se encuentra aprendiendo español, ya que tiene la intención de filmar una película en este idioma.

Jodie Foster y la directora mexicana Issa López trabajaron juntas en True Detective, por lo que han hablado de colaborar en un nuevo proyecto.

Fans mexicanos de Jodie Foster han mostrado su emoción sobre la posibilidad de que filme una película en México.