Jim Caviezel, cuyo nombre completo es James Patrick Caviezel Jr., es un actor estadounidense reconocido internacionalmente por interpretar a Jesucristo en The Passion of the Christ y por protagonizar producciones como Person of Interest, The Thin Red Line y Sound of Freedom.

Actualmente continúa activo en cine y televisión, consolidado como una de las figuras más visibles del cine de temática religiosa y conservadora en Hollywood.

¿Quién es Jim Caviezel?

Jim Caviezel es un actor y productor estadounidense especializado en dramas históricos, thrillers y producciones de temática religiosa. Alcanzó fama internacional en 2004 al interpretar a Jesucristo en The Passion of the Christ, dirigida por Mel Gibson, una de las películas religiosas más exitosas y polémicas de la historia reciente del cine.

Antes de ese papel ya había destacado en películas como The Thin Red Line y Frequency, mientras que posteriormente consolidó su carrera televisiva con Person of Interest, donde interpretó al exagente John Reese entre 2011 y 2016.

A lo largo de su trayectoria ha construido una imagen pública ligada a personajes de sacrificio, patriotismo, espiritualidad y conflicto moral, perfil que se fortaleció con Sound of Freedom.

Jim Caviezel, actor de The Passion of the Christ y Person of Interest. (@therealjimcaviezel/Instagram)

¿Qué edad tiene Jim Caviezel?

James Patrick Caviezel Jr. nació el 26 de septiembre de 1968 en Mount Vernon, Washington, Estados Unidos. En 2026 tiene 57 años.

¿Jim Caviezel tiene pareja?

Sí. Jim Caviezel está casado con Kerri Browitt Caviezel desde el 20 de julio de 1996. La pareja ha mantenido una vida familiar relativamente alejada de los reflectores.

¿Qué signo zodiacal es Jim Caviezel?

Por haber nacido el 26 de septiembre de 1968, Jim Caviezel pertenece al signo Libra, un signo de aire asociado tradicionalmente con el equilibrio, la diplomacia y el sentido de justicia.

¿Jim Caviezel tiene hijos?

Sí. Diversas biografías públicas señalan que Jim Caviezel y su esposa Kerri Browitt Caviezel adoptaron tres hijos.

¿Qué estudió Jim Caviezel?

La formación de Jim Caviezel estuvo orientada principalmente a la actuación y las artes escénicas:

Estudios de interpretación y formación actoral en programas especializados.

Participación en teatro escolar y comunitario durante su juventud.

Formación vinculada al trabajo escénico y cinematográfico en Estados Unidos.

Fue aceptado en Juilliard, una de las escuelas de actuación más prestigiosas del mundo.

¿En qué ha trabajado Jim Caviezel?

Jim Caviezel es conocido principalmente por su trabajo en cine y televisión, especialmente en dramas históricos, thrillers, películas de guerra y producciones religiosas.