Jennette McCurdy, ‘Sam’ de iCarly, revela que sufrió abuso: “Me alegra que mi mamá murió”

La ex actriz Jennette McCurdy, reconocida por haber interpretado a la emblemática ‘Sam’ de la serie de Nickelodeon i Carly, abrió su corazón en un libro autobiográfico ‘Me alegra que mi mamá murió’, en el que devela abuso sexual y psicológico.

La obra de Jennette McCurdy, titulada ‘I’m Glad My Mom Died’ (‘Me alegra que mi mamá murió’), toca el tema de su experiencia como estrella infantil.

Asimismo, la intérprete de i Carly confesó que sufrió abuso sexual y emocional por parte de su mamá, quien, según señaló, estaba “obsesionada con convertirla en una estrella”.

En su libro de memorias, Jennette McCurdy confesó que su mamá le hizo exámenes vaginales y mamarios hasta los 17 años, aunado a que, no le permitía bañarse sin su compañía.

Por otro lado, la madre de Jennette McCurdy la presionó para convertirse en actriz de televisión.

Tras finalizar i Carly, formó parte de la serie infantil Sam y Cat para complacer a su progenitora.

Fue en 2013, cuando la mamá de Jennette McCurdy murió de cáncer y acto seguido, ella se retiró de la actuación.

Pese a ello, la famosa continúa activa en redes sociales e intentando despegar en la música.

Jennette McCurdy, portada (Simon & Shcuster)

Jennette McCurdy, ‘Sam’ de iCarly revela en ‘Me alegra que mi mamá murió’, que sufrió fuertes trastornos

Jennette McCurdy, ‘Sam’ de iCarly, escribió en ‘Me alegra que mi mamá murió’, sobre los trastornos mentales y alimenticios que padeció desde los 11 años.

La también cantante estadounidense explicó que la presión de su madre y el público, la llevaron a sufrir de anorexia y bulimia psicológica desde los 11 años.

Sin duda, todo esto le afectó emocionalmente a Jennette McCurdy, por lo que dedicó su libro a estos pasajes de su vida.

“Fue importante para mí explorar el abuso emocional y psicológico que sufrí durante mi tiempo como joven intérprete. Siento que no tenía las herramientas, el lenguaje o el apoyo necesarios para hablar por mí misma en ese entonces, por lo que este libro es una forma de honrar esa experiencia y dar voz a mi antiguo yo, sino también de alentar a los jóvenes a hablar por sí mismos en entornos donde pueden estar condicionados a simplemente “jugar a la pelota” y “hacer un buen deporte”. Jennette McCurdy, extracto de ‘Me alegra que mi mamá murió’

Por otro lado, recordemos que la actriz no quiso dar vida a ‘Sam’ en el spin off de i Carly, actualmente disponible en Paramount Plus.

Cuando la nueva serie comenzó a filmarse, Jennette McCurdy explicó que era una época que no quería recordar.

Ahora en su nuevo libro, detalló que interpretar nuevamente a ‘Sam’, le triaría malos recuerdos de lo que vivió junto a su madre.