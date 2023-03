Una de las estampas que dejaron los Premios Oscar 2023 fue Michelle Yeoh acompañada de su pareja Jean Todt, quien la acompañó durante el evento. Acá te decimos quién es.

Jean Todt, pareja de Michelle Yeoh que estuvo en los Premios Oscar 2023, es un empresario y expresidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Nació el 25 de febrero de 1946 en Pierrefort, Cantal, Francia.

Actualmente, Jean Todt tiene 77 años de edad. Desde el año 2005, Jean Todt y Michelle Yeoh son pareja y han sostenido una larga relación sentimental.

Jean Todt, pareja de Michelle Yeoh (@JeanTodt / Twitter)

Se conocieron 2004, y se comprometieron luego de unos meses de salir. En esa época, Michelle Yeoh, ganadora de los Premios Oscar 2023, había terminado su relación con Alan Heldman.

Cardiólogo estadounidense con quien Michelle Yeoh se había comprometido en el año de 1998.

Previo a estas parejas, la actriz de Everything Everywhere All at Once había estado casada con el empresario hongkonés Dickson Poon.

Quien fuera dueño de Harvey Nichols y S.T. Dupont.

Jean Todt, pareja de Michelle Yeoh (@JeanTodt / Twitter)

Así ha sido a la trayectoria de Jean Todt, pareja de Michelle Yeoh que estuvo en los Premios Oscar 2023

A Jean Todt se le conoce por ser parte de la directiva de Ferrari y director de la Scuderia en la F1 hasta el 2008.

De 1966 a 1981, Jean Todt fue copiloto de rally de distintos pilotos y después, se unió al grupo de Peugeot Talbot Sport, donde se convirtió en director del área de Carreras.

Con la dirección de Jean Todt, la escudería francesa conquistó dos campeonatos mundiales de Rally entre 1985 y 1986.

Para 1993, Jean Todt dejó Peugeot se unió a la Scudería Ferrari de la Fórmula 1 y consiguió 8 campeonatos; impulsando la carrera de pilotos como:

Michael Schumacher

Kimi Räikkönen

Jean Todt, pareja de Michelle Yeoh (@JeanTodt / Twitter)

En 2009, Jean Todt asumió el cargo de presidente del Consejo de Seguridad de la Federación Internacional de Automóviles (FIA).

Unos meses más tarde, Jean Todt fue electo presidente de la FIA, cargo en el que se mantuvo hasta diciembre de 2021.

A lo largo de su vida ,Jean Todt, pareja de Michelle Yeoh, se ha visto en una que otra controversia.

Como cuando en noviembre criticó el desempeño de de Sergio “Checo” Pérez y Valteri Bottas.

Compañeros de Max Verstappen y Lewis Hamilton en 2021 y que fueron criticados por Jean Todt.

Jean Todt celebra que su pareja Michelle Yeoh haya ganado en los Premios Oscar 2023

A través de su cuenta de Twitter, Jean Todt festejó que su pareja Michelle Yeoh fuera considerada en los Premios Oscar 2023.

“¡Momento de pura gracia y de inmensa felicidad! ¡Qué viaje! Muy orgullosa de Michelle, que recibió el premio Oscar de la Academia a la mejor actriz” Jean Todt

Jean Todt acompañó su mensaje con una fotografía junto a Michelle Yeoh y la estatuilla dorada de la Academia que obtuvo en la ceremonia de premiación.