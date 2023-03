Los Premios Oscar 2023 dejaron una tremenda bola de memes y todo por la reacción que Angela Bassett tuvo sobre Jamie Lee Curtis, al perder la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Uno de las categorías más esperadas en la premiación de los Oscar 2023, fue Mejor Actriz de Reparto, sobre todo por las importantes actrices que competían:

Angela Bassett de 64 años de edad

Jamie Lee Curtis de 64 años de edad

Hong Chau de 43 años de edad

Kerry Condon de 40 años de edad

Stephanie Hsu de 32 años de edad

Sin embargo, las teorías apuntaban a que la estatuilla se disputaría entre Angela Bassett y Jamie Lee Curtis, siendo la segunda la ganadora por Everything Everywhere All at Once.

Jamie Lee Curtis recibe una estatuilla en los Premios Oscar 2023. (ANGELA WEISS / AFP)

Y además de la impresión que dejó la decisión en los Premios Oscar 2023, también sorprendió la reacción que tuvo Angela Bassett al ver que nuevamente no se llevó el premio.

Esta ha dejado un sin fin de memes y de usuarios proyectados que se sintieron identificados con los gestos de la actriz de Black Panther: Wakanda Forever.

Angela Bassett en los Premios Oscar 2023. (ANGELA WEISS / AFP)

Angela Bassett se queda sin estatuilla en los Premios Oscar 2023, y los memes reacción ya hablaron

Hay ocasiones en que no se puede ni disimular la cara de desagrado cuando algo o alguien no va bien, eso le pasó a Angela Bassett en los Premios Oscar 2023.

La actriz que la hizo de la reina Ramonda en Black Panther: Wakanda Forever, se llevó una sorpresa en los Premios Oscar 2023, al escuchar que nuevamente se quedó sin estatuilla.

Momento que fue captado por las cámaras que enfocaban a las cuatro nominadas a la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Ante ello, no solo se ha replicado cientos de veces el gesto de decepción / desagrado que tuvo, sino que hubo quienes se sintieron identificados y ya crearon sus propios memes.

Te dejamos la reacción que la actriz tuvo sobre la victoria de Jamie Lee Curtis, y que aseguran, “vale la pena verla en slomo”.

🏆 La reacción de Angela Bassett al #Oscar de Jamie Lee Curtis es digna de ver en slomo.pic.twitter.com/P5BKekKAOy — Emilio Doménech (@Nanisimo) March 13, 2023

Así como los increíbles memes que surgieron, por quienes se sintieron identificados con la actriz, al ver que no se llevó una estatuilla en los Premios Oscar 2023:

“Jamie Lee Curtis ganando mejor actriz de reparto en los Oscar / Angela Basset”. Usuario de Twitter.

Le llueven memes a Angela Basett por su reacción en los Premios Oscar 2023. (Usuario de Twitter)

“Yo robando el oscar para dárselo a Angela Bassett”. Usuario de Twitter.

Le llueven memes a Angela Basett por su reacción en los Premios Oscar 2023. (Usuario de Twitter)

“Mi cara cuando no ha dicho el nombre de Angela Bassett”. Usuario de Twitter.

Le llueven memes a Angela Basett por su reacción en los Premios Oscar 2023. (Usuario de Twitter)

“Lloro angela bassett quedó así”. Usuario de Twitter.

Le llueven memes a Angela Basett por su reacción en los Premios Oscar 2023. (Usuario de Twitter)

“Te odio academia por no dale el premio a mi poderosísima angela bassett”. Usuario de Twitter.

Le llueven memes a Angela Basett por su reacción en los Premios Oscar 2023. (Usuario de Twitter)

“No hay forma de que angela basset no haya ganado”. Usuario de Twitter.

Le llueven memes a Angela Basett por su reacción en los Premios Oscar 2023. (Usuario de Twitter)

Angela Bassett se llevó memes en los Premios Oscar 2023, pero también marcó historia con Marvel

Aunque Angela Bassett no se llevó la estatuilla y fue Jamie Lee Curtis quien la obtuvo en los Premios Oscar 2023, si algo tuvo fueron memes y un reconocimiento histórico.

Memes tiene de sobra y también fue acreedora a ser reconocida como la primera actriz del mundo Marvel, que recibe nominación en los Premios Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Asimismo, es importante que sepas, que esta nominación a los Premios Oscar 2023 es su segunda. La primera fue en 1994 por la película What’s Love Got to Do with it.