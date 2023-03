“No soy yo”, se defendió Rafael Sarmiento por la mala traducción de TNT en premios Oscar 2023, quien la hizo de conductor y terminó lanzándose contra sus haters.

El domingo 12 de marzo se llevó a cabo la ceremonia número 95 de los Premios de la Academia, muchas personas se encontraban deseosas de saber a los grandes ganadores de la noche.

Sin embargo, la transmisión de TNT se terminó robando la noche en las redes sociales y es que muchos usuarios aseguraron que la traducción había sido “desastrosa”.

Rafael Sarmiento -de 47 años de edad- fue el blanco de todas las críticas, ya que ha sido el encargado de traducir las ceremonias. Sin embargo, el conductor se defendió de esta manera de sus haters.

Rafael Sarmiento ha tenido una trayectoria muy importante dentro de la industria del entretenimiento. Como cada año el conductor mostró su emoción de participar en los premios Oscar 2023.

Previo a que se realizará la ceremonia de los premios Oscar 2023, Rafael Sarmiento compartió sus predicciones sobre los ganadores.

Debido a su gran experiencia dentro de la industria del entretenimiento, Rafael Sarmiento se ha dedicado ha traducir las ceremonias más importantes dentro de la industria cinematográfica.

Sin embargo, en esta ocasión su trabajo se puso en duda y es que varios usuarios criticaron la mala traducción de TNT en los premios Oscar 2023 y de inmediato el nombre de Rafael Sarmiento se convirtió en tendencia.

“Los aportes boludos de Rafa Sarmiento en la transmisión de los #Oscars en TNT, un clásico”, “Por favor que Rafa Sarmiento deje de traducir. Corta las frases y a veces no se entiende todo el contexto de lo que se quiere expresar en la transmisión”, señalaron algunos usuarios.

Mientras que otros fueron más contundentes con sus críticas: “Oscar años y años llevas ese tipo Rafa Sarmiento y todavía no aprende a traducir bien”, “Rafa Sarmiento es un dolor de huevos traduciendo Oscar”, “Su trabajo es incompetente este año, se ríe cada dos frases”.

Tras las críticas que recibió, Rafael Sarmiento no dudó en defender su trabajo y en varios tuits dejó en claro que no se estaba encargando de traducir los premios Oscar.

Pese a que muchas personas consideraron que él estaba traduciendo los Oscar 2023, Rafael Sarmiento dejó en claro que no y que su trabajó solo consistía en realizar comentarios.

“Yo no estoy traduciendo. Yo estoy haciendo los comentarios nada más OK?”

Tras destacar que no estaba traduciendo, Rafael Sarmiento puntualizó que no quería exhibir a nadie, pero si quería defender su trabajo, ya que se preparó para ese momento desde hace varios meses.

“Llevo meses de preparación y trabajo. Me hago responsable solo de lo que yo hago. No estoy poniendo el dedo en nadie, simplemente aclarando que no soy yo”

Rafael Sarmiento