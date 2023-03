Los Premios Oscar 2023 son el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Una de las nominadas es Pinocchio de Guillermo del Toro; te contamos con que 4 películas animadas compite.

Sin duda alguna, una de las películas favoritas para consagrarse en la edición 95 de los Premios Oscar es Pinocchio de Guillermo del Toro.

La entrañable versión de Guillermo del Toro del personaje de Carlo Collodi es una hazaña visual y narrativa muy conmovedora que reflexiona sobre el sentido de la vida y la muerte.

Aunque Pinocchio de Guillermo del Toro parte como la predilecta para ser reconocida en los Premios Oscar 2023, deberá luchar con 4 cintas más en la categoría de “Mejor Película Animada”.

Las 4 películas animadas contra las que Pinocchio de Guillermo del Toro peleará el Premio Oscar 2023, son las siguientes:

Monstruo del mar Marcel the Shell with Shoes On Gato con botas: El último deseo Red

Guillermo del Toro con la cabeza de Pinocchio (Netflix)

Monstruo del mar peleará el Premio Oscar 2023 con Pinocchio, de Guillermo del Toro

Distribuida y producida por Netflix, Monstruo del mar es una contendiente para el Premio Oscar 2023 que buscará hacer la vida imposible a Pinocchio de Guillermo del Toro.

Se trata de un relato animado de aventuras protagonizado por una niña intrépida y un famoso cazador de monstruos marinos que unen sus fuerzas para encontrar a una poderosa bestia.

Marcel the Shell with Shoes On peleará el Premio Oscar 2023 con Pinocchio, de Guillermo del Toro

En el rubro de Mejor Película Animada para el Premio Oscar 2023, también figura la entrañable cinta animada Marcel the Shell with Shoes On.

Detrás de este relato documental conmovedor sobre una parlanchina caracola, se encuentra la exitosa distribuidora A24, compañía que también es responsable del éxito ‘Everything Everywhere All at Once’.

Gato con botas: El último deseo peleará el Premio Oscar 2023 con Pinocchio, de Guillermo del Toro

La nueva cinta del espadachín gatuno también forma parte de las películas que le podrían arrebatar la gloria al Pinocchio de Guillermo del Toro en el Premio Oscar 2023.

Con una gran aceptación en taquilla, Gato con botas: El último deseo es una historia entrañable que nos lleva a pensar sobre la vida y su significado.

Películas animadas contra las que Pinocchio, de Guillermo del Toro, peleará el Premio Oscar 2023: Red

En la terna por el Premio Oscar 2023 a Mejor Película Animada, se encuentra Red de Disney, la cual nos cuenta la vida de la adolescente de Mei Lee.

Joven que tiene la peculiaridad de que cada vez que se emociona, se convierte en un panda rojo gigante.