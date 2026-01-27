La Comisión Nacional de Búsqueda dio a conocer la desaparición de Ismael Esqueda Miller, el nieto de Lucha Villa en San Luis Potosí desde el 26 de enero, pero su familia ya dio a conocer que fue localizado.

Pero ¿Quién es Ismael Esqueda Miller? Te contamos sobre el nieto de Lucha Villa con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Ismael Esqueda Miller, nieto de Lucha Villa, está desaparecido

¿Quién es Ismael Esqueda Miller?

El nombre de Ismael Esqueda Miller ha llamado la atención tras reportarse su desaparición, pero también al ser nieto de la cantante Lucha Villa.

Aunque se desconocen muchos detalles de la vida de Ismael Esqueda Miller, se sabe que radicaba en San Luis Potosí, mismo estado donde su abuela Lucha Villa decidió retirarse a finales de los 90.

Lucha Villa es la abuela materna de Ismael Esqueda Miller, siendo su abuelo Mario Miller; el primer matrimonio de la cantante.

Fruto de este matrimonio nació Rosa Elena Miller, quien es la madre del hoy desaparecido Ismael Esqueda Miller.

Asimismo, se conoce que los hermanos de Ismael Esqueda Miller son:

Pedro Esqueda Miller

María Julia Esqueda Miller

Rosa Elena Miller con sus hijos; María Julia Esqueda Miller, Ismael Esqueda Miller y Pedro Esqueda Miller. (Instagram/mariajuliaem)

Más allá de estos detalles, se desconocen otros aspectos de la vida del nieto de Lucha Villa, pues de su familia ninguno fue figura pública como la cantante.

¿Qué edad tiene Ismael Esqueda Miller?

Ismael Esqueda Miller tiene 45 años de edad, siendo su fecha de nacimiento el 3 de agosto de 1980.

¿Quién es la esposa de Ismael Esqueda Miller?

Se desconoce si Ismael Esqueda Miller tiene esposa.

Ismael Esqueda Miller, nieto de Lucha Villa. (Instagram/mariajuliaem)

¿Qué signo zodiacal es Ismael Esqueda Miller?

Ismael Esqueda Miller es del signo zodiacal de Leo, pues nació un 3 de agosto.

¿Cuántos hijos tiene Ismael Esqueda Miller?

Se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Ismael Esqueda Miller?

Se desconoce el grado de estudios de Ismael Esqueda Miller, pero a la fecha del 27 de enero no cuenta con cédula profesional que acrediten estudios superiores.

¿En qué ha trabajado Ismael Esqueda Miller?

Se dice que Ismael Esqueda Miller es un empresario dedicado a la industria ganadera en San Luis Potosí.

Ismael Esqueda Miller, nieto de Lucha Villa. (Instagram/mariajuliaem)

Ismael Esqueda Miller, nieto de Lucha Villa, fue localizado

La Comisión Nacional de Búsqueda reportó la desaparición de Ismael Esqueda Miller, quien hoy se sabe es el nieto de Lucha Villa. Sin embargo, ya fue localizado.

A través de un boletín de búsqueda se informó que Ismael Esqueda Miller fue visto por última vez el 26 de enero de 2026 en la colonia Lomas 3ra Sección en San Luis Potosí.

Sin embargo, a horas de la difusión de su boletín de búsqueda, la hermana de Ismael Esqueda Miller dio a conocer que fue localizado hoy 27 de enero, así que agradeció el apoyo.

Hermana de Ismael Esqueda Miller confirma que el nieto de Lucha Villa fue localizado. (Instagram/mariajuliaem)

Actualmente, la familia de Lucha Villa no ha dado a conocer el estado en el que se encontró a Ismael Esqueda Miller o más detalles de lo que vivieron con su desaparición.