El nieto de la cantante Lucha Villa desapareció. Se trata de Ismael Esqueda Miller de 45 años de edad, quien fue visto por última vez el 26 de enero de 2026.

Al igual que Lucha Villa, Ismael Esqueda Miller radicaba en San Luis Potosí, siendo ese estado el último donde se le vio por última vez.

Nieto de Lucha Villa desapareció; se trata de Ismael Esqueda Miller

A través de la Comisión Nacional de Búsqueda se compartió el boletín con ‘Alerta de Búsqueda’ de Ismael Esqueda Miller de 45 años de edad.

Según la información dada, la última vez que fue visto el nieto de Lucha Villa fue el 26 de enero de 2026 en la colonia Lomas 3ra Sección en San Luis Potosí.

En aquel momento, Ismael Esqueda Miller vestía una playera con manga corta, camisa de forro tipo leñador color azul con cuadros rojos, pantalón de mezclilla, tenis, 2 pulseras de tela color amarillo y colo negro.

El nieto de Lucha Villa tiene estas señas particulares:

1.75 cm

100 kg de peso

Complexión robusta

Tez blanca

Cabello ondulado, corto y castaño claro

Rostro redondo

Ojos medianos y cafés claro

Cejas pobladas

Nariz achatada

Boca mediana

Labios delgados

Por lo que se cree, Ismael Esqueda Miller iba circulando en un auto tipo minivan de color blanco.

Boletín de búsqueda de Ismael Esqueda Miller, nieto de Lucha Villa. (@Busqueda_MX)

Información extraoficial de medios locales, apuntan que debido a que Ismael Esqueda Miller se dedicaba a la ganadería, su desaparición podría ser asociada a un secuestro, pero estos datos no están confirmados.