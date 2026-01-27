Tras reportarse la desaparición del nieto de Lucha Villa, el ganadero Ismael Esqueda Miller fue localizado a aproximadamente 24 horas de la difusión del boletín de búsqueda.

La hermana de Ismael Esquela Miller fue quien informó alrededor de las 12:00 pm del 27 de enero que fue localizado sin dar detalles de lo que ocurrió.

Nieto de Lucha Villa es localizado tras la viralización de su desaparición

La cantante Lucha Villa volvió a estar en los titulares de las noticias nacionales luego de que se informó la desaparición de su nieto Ismael Esqueda Miller. Sin embargo, ya fue localizado.

A 24 horas de que el boletín de la Comisión Nacional de Búsqueda diera información sobre los rasgos físicos, vestimenta y la última vez que fue visto, se dio a conocer que fue encontrado.

Su hermana María Julia Esqueda Miller usó sus redes sociales para dar a conocer que Ismael Esqueda Miller fue localizado, agradeciendo así el apoyo.

Hermana de Ismael Esqueda Miller confirma que el nieto de Lucha Villa fue localizado. (Instagram/mariajuliaem)

Según la información de la Comisión dio, el nieto de Lucha Villa desapareció el 26 de enero de 2026 en San Luis Potosí. Siendo a 24 horas las que transcurrieron cuando fue localizado.

Hasta el momento, la familia de Lucha Villa no ha dado a conocer los detalles de la localización de Ismael Esqueda Miller, así como tampoco autoridades en San Luis Potosí.