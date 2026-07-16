El nombre de Hassim Estrada cobró relevancia nacional al darse a conocer que fue el ahijado de la actriz Elsa Aguirre y la persona elegida por la diva del Cine de Oro para cumplir su última voluntad.

Aunque ha lanzado diversos sencillos en plataformas digitales desde 2019, el intérprete se convirtió en tendencia tras revelarse la estrecha relación que mantenía con Elsa Aguirre, quien lo consideraba parte de su familia y le confió el destino de sus cenizas.

¿Quién es Hassim Estrada?

Hassim Estrada es un cantante, compositor y productor musical mexicano dedicado principalmente al género pop romántico.

Su proyecto musical se desarrolla de manera independiente y desde hace varios años publica sencillos en plataformas de streaming.

Hassim Estrada (Facebook | Hassim Estrada)

Además de su faceta artística, es conocido por haber mantenido una estrecha relación con la actriz Elsa Aguirre, quien públicamente lo presentó como su ahijado y colaborador cercano durante los últimos años de su vida.

¿Cuántos años tiene Hassim Estrada?

Hasta el momento, Hassim Estrada no ha hecho pública su fecha de nacimiento, por lo que no existe información sobre su edad.

¿Quién es la pareja de Hassim Estrada?

Hassim Estrada ha mantenido su vida sentimental fuera del ámbito público y no existe información sobre una esposa, novia o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Hassim Estrada?

Al no conocerse públicamente la fecha de nacimiento de Hassim Estrada, tampoco es posible confirmar cuál es su signo zodiacal.

Hassim Estrada (Facebook | Hassim Estrada)

¿Quiénes son los hijos de Hassim Estrada?

No existe información pública ampliamente documentada sobre hijos o más familiares de Hassim Estrada.

¿Qué estudió Hassim Estrada?

Hasta el momento, no hay información sobre la formación académica o estudios profesionales de Hassim Estrada.

¿En qué ha trabajado Hassim Estrada?

Hassim Estrada ha desarrollado una carrera como cantante y compositor independiente.

Entre los sencillos que ha publicado destacan:

“Mañana No Sé” (2019)

“Vida Entera” (2020)

“Sin Fronteras” (2020)

“La Razón” (2021)

“Cosas Hermosas” (2023)

“Flor de Azalea” (2023)

“El Color de Tus Ojos” (2024)

“Solo Con Verte” (2024)

Además de su carrera musical, acompañó a Elsa Aguirre en distintas actividades públicas y participó en la apertura de las redes sociales oficiales de la actriz, mediante las cuales compartía mensajes sobre su vida, filosofía y trayectoria artística.