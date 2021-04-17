Topo Gigio, el tierno ratoncito de la televisión, se ha quedado sin mamá. Su creadora, la italiana María Perego, falleció este jueves 7 de noviembre, a los 95 años de edad, informó el diario La Repubblica.

Por la mañana, Perego dijo a sus familiares que se sentía mal y poco después un infarto fulminante le arrancó la vida en su hogar por lo que nada se pudo hacer para salvarla.

Maria Perego y Topo Gigio. (YouTube / Captura de pantalla)

Pese a su avanzada edad, la creativa seguía muy activa. Según reveló su representante, Alessandro Rossi, actualmente estaba enfocada en el regreso de Topo Gigio a la televisión, pero esta vez el títere se quedaría guardado y aparecería en formato de caricatura, cuyas transmisiones comenzarían en 2020, por un canal infantil.

“Ella fue una embajadora excepcional de la creatividad italiana. Topo Gigio pareció cobrar vida con ella y la acompañó a países de todo el mundo. Era una trabajadora incansable y trabajó en nuevos proyectos hasta el final, la última de ellas es la nueva serie de dibujos animados en Topo Gigio que pronto será transmitida por Rai Yoyo. La extrañaremos mucho”. Alessandro Rossi, representante de María Perego.

Perego nació en la ciudad de Venecia, en 1923. A los 36 años, inspirada en Mickey Mouse, creó al adorable Topo Gigio, aunque para ella su nacimiento oficial fue hasta dos años después.

“Muchos dicen que Topo Gigio fue creado en 1959, pero como el mecanismo no era perfecto, yo digo que nació en el 1961”. María Perego, en un texto de su autoría.

En México, el ratoncito de ojos dormilones tuvo un programa al lado de Raúl Astor, en 1970, donde inmortalizó frases como “a la camita” y “lo dije yo primero”, además obtener gran éxito con varios discos de música infantil.