Así se enteró Consuelo Duval que Federica Quijano “abandonaba perros” y explica cómo fue su disculpa con la cantante.

Un fotografía desató la ira de Consuelo Duval y Federica Quijano, al punto que la integrante de OV7 amagó con demandar a la conductor por daño moral.

Todo comenzó cuando Federica Quijano -de 51 años de edad- compartió una fotografía junto a su nueva mascota, en su cuenta de Instagram.

Consuelo Duval -de 54 años de edad- aprovechó para comentarle que esperaba que a su nueva mascota, no la abandonara como era su costumbre .

Las palabras de Consuelo Duval bastaron para que los seguidores de Federica Quijano, exigiera una explicación a la acusación de maltrato animal.

Federica Quijano negó la acusación y exigió a la conductora que mostrada pruebas de lo que había escrito, pues estaba dispuesta a proceder legalmente contra Consuelo Duval.

En una emisión de Netas Divinas, Consuelo Duval habló de su pleito con Federica Quijano y de su profundo amor por los animales.

Consuelo Duval reveló cómo fue que se enteró de que, supuestamente, Federica Quijano había abandonado a dos perritos.

“Entonces veo la foto de un perrito y leo: ‘no me gusta mucho la gente que se toma fotos con perros y luego los abandona en la calle’ y les escribo directo, y le pongo ¿quién? Es esta que yo pienso”

Consuelo Duval asegura que una rescatista fue quien le aseguró que Federica Quijano había abandonado dos perros y fue cuando decidió “ventilar” la verdad.

La conductora aseguró que el problema con Federica Quijano le dejó una gran lección: “Ahí viene la lección más grande toda mi vida”.

“Entonces agarro el teléfono, me voy al muro de la otra rescatista (Federica Quijano) sin pensar tantito en la consecuencia. Veo que está con su perrito, me meto a su perfil y me da tanto coraje conmigo, le pongo a esta persona: ‘rezo por ese perrito, que algún día terminará en la calle”

Consuelo Duval