Federica Quijano revela la triste niñez que vivió con su hermano, Apio Quijano, por culpa de su padre y habla de la relación que tienen con él.

Apio Quijano -de 46 años de edad- abrió su corazón y reveló que su papá se encuentra internado en un centro psiquiátrico.

Apio Quijano confesó que su papá tiene esquizofrenia y que hace tres años empezó a irse en declive, por lo que tomaron la decisión de internarlo.

Luego de sus declaraciones, Federica Quijano -de 51 años de edad- habló sin tapujos sobre la relación con su padre y todo lo que vivieron en su infancia.

Apio Quijano, integrante de Kabah, sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México al hablar sobre la relación con su padre.

En La Casa de los famosos México, Apio Quijano confesó que su papá nunca se preocupó por ellos.

Pero ahora él ayuda para solventar los gastos que genera su papá en el hospital psiquiátrico.

“No llevamos una buena relación. Nunca le importamos. Mi papá me pagó hasta cuarto de primaria. Todavía no me diste un centavo en toda tu vida y ahora yo te mantengo”

Federica Quijano