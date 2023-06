Federica Quijano está decepcionada de que su papá no pudiera ser un buen abuelo por la enfermedad que padece y ahora ellos se tienen que hacer cargo de él.

Luego de que en La Casa de los Famosos México, Apio Quijano -de 46 años de edad- habló sobre la enfermedad que padece su padre, Federica Quijano también rompió el silencio.

Después de que reveló que no tiene buenos recuerdos de su infancia porque su papá nunca se hizo responsable de ellos, Federica Quijano habló sobre la enfermedad de su progenitor.

Para Ventaneando, Federica Quijano -de 51 años de edad- confesó que ha sido muy difícil ahora hacerse cargo de su papá cuando él nunca vio por ellos.

Como nunca lo había hecho, Federica Quijano abrió su corazón y habló sobre los difíciles momentos que pasó por culpa de su padre.

En entrevista para Ventaneando, Federica Quijano confesó que no tuvo una infancia feliz y es que su papá nunca se hizo cargo de ellos.

En una segunda entrega, Federica Quijano reveló que cuando su papá se quedó sin nada, ella lo invitó a vivir con ella, pese a que jamás la había cuidado.

Federica Quijano reconoció que la decisión de tener a su papá en su casa no fue del agrado de Apio Quijano, ya que su hermano creía que solo la estaba lastimando.

Pese a los comentarios de su hermano, Federica Quijano no pudo sacar a su papá de su casa porque pese a todo, ese hombre le había dado la vida.

“El Apio me decía ‘saca a mi papá de ahí porque te está lastimando’. Y yo decía cómo voy a sacar a mi papá, es mi papá, me dio la vida”

Federica Quijano destacó que si ayudaba a animalitos, no iba a abandonar a su papá; pese a que no se hubiera portado bien con ella y sus hermanos.

“Si me dedico a recoger animalitos, a rescatar, como no le voy a abrir la puerta a mi papá, por más que haya sido una persona como haya sido”

Al tener a su padre en su casa, Federica Quijano pensó que podría cambiar y comportarse mejor con sus hijos, pero tampoco fue un gran abuelo.

Al no poder vivir con él, Federica Quijano le ayudó a conseguir un departamento, pero empezó su papá con problemas de salud.

De acuerdo con Federica Quijano, su papá se comenzó a “perder”, por lo que tuvieron que llevarlo a un hospital para que estuviera mejor cuidado.

Sin embargo, Federica Quijano empezó a recibir fotos donde mostraban que su papá se quitaba el suero y se escapaba del hospital.

En ese momento tuvieron que buscar otro lugar donde pudiera estar mejor atendido.

Federica Quijano reconoció que no fue fácil, pues después de lo que vivieron siendo niños, ahora ellos tenían que cuidar a su papá y pagar sus gastos.

“De repente dices además me toca cuidarte y me toca pagar todo esto”

No fue fácil para Federica Quijano, ya que tenía muchos gastos y Apio Quijano solo la ayudaba a su papá por ella.

“Como mamá soltera con dos niños, un niño con discapacidad. El Apio nunca tuvo una relación con mi papá, jamás. El Apio se salió y dijo yo lo hacía por ti, porque sé que tú no puedes sola”

Federica Quijano reconoció que para ellos no ha sido fácil, pues su papá ya se olvidó de todo lo que hizo y ellos siguen cargando con lo que vivieron en su infancia.

Por último, Federica Quijano destacó que su papá no les dejó nada; ni siquiera amor.

“Porque ahora mi papá ya no habla, empieza a tener como esquizofrenia. Es como que padre él está como feliz ya no se acuerda de nada. No nos dejó nada, ni amor”

