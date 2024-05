El chef Mariano Sandoval se unió a las filas de Hoy luego de que su contrato en Venga La Alegría terminó, pero esto provocó molestia a Pedro Sola, porque lo habría visto como traición.

A pesar de que el chef Mariano Sandoval sigue demostrando que el talento que tiene lo hará merecedor de espacios como el que le dieron en Hoy, no a todos les causa gracia.

Ante ello, el chef Mariano Sandoval -de 41 años de edad- dijo que ya tendrá una plática con Pedro Sola, luego de que le dejó ver públicamente la desilusión de que se fuera a Hoy.

Así como Pedro Sola -de 77 años de edad- no tiene pelos en la lengua en Ventaneando, el chef Mariano Sandoval asumió que pasa lo mismo fuera de cámara, de modo que aceptó su comentario.

En una entrevista mostrada por el reportero Edén Dorantes, el chef Mario Sandoval dejó ver que sí vio el comentario que Pedro Sola le hizo cuando anunció su incorporación a Hoy.

“Que desilusión”, fue lo que Pedro Sola le escribió al chef Mariano Sandoval, comentario que fue aceptado por el ex integrante de Venga La Alegría.

Y es que según su explicación, así como es el conductor en Ventaneando, lo mismo pasa en la vida real, de modo que no tiene filtro y por ello le escribió públicamente.

A esto se le suma el principal motivo, pues el chef Mariano Sandoval aseguró que fue porque seguramente Pedro Sola lo extrañará en los pasillos de la empresa.

Pues muy a pesar del comentario, el chef dijo que tiene que hablar en persona con Pedro Sola, aunque lo conoce y cree saber que ese es su motivo al irse a Hoy.

“Así cómo se ve en televisión así es (...) me lo encontraba en los pasillos.

Creo que ya tendré oportunidad de platicar con él cuando me lo encuentre, seguro me va a reclamar, pero creo que eso es por el gusto de encontrarnos, de ser parte de la misma casa, ya no podremos coincidir, creo que desde ahí viene”.

Mariano Sandoval, chef.